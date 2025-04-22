小摩：今年iPhone出貨年減2% 蘋概股中最愛大立光

摩根大通證券（小摩）在最新出具的「蘋果供應鏈」產業報告中指出，今年iPhone預估出貨2.33億支，年減2%，主要反映關稅的不確定因素。在整體供應鏈中，小摩最看好大立光（3008），因為在產業中具有相對防禦性的地位，並且維持穩健的平均售價及市占，因此重申3,300元的目標價及「優於大盤」評級。

小摩先前的預期數字低估了印度產量（每月350萬支），依照修正後的預估值，整體iPhone在2024年生產2.36億支，今年上半年則生產1.03億支，其中首季5,600萬支、第2季4,700萬支。iPhone今年上半年年增率達8%，主要來自於iPhone 16e的貢獻增加，還有關稅戰帶動提前拉貨的需求。

小摩指出，由於iPhone的主要生產基地在中國大陸（占80-90%），進入下半年的新產品周期以後，需求不確定性將揮之不去，因為美國關稅徵收的成本較高，加上大陸限制稀土出口。iPhone今年第3季出貨量預估為5,500 萬支（年減 6%、季增 17%），第4季7,600 萬支（年減 9%、季增 38%）。

小摩表示，iPhone 17 系列下半年預估將生產8,500萬支，比去年同期的iPhone 16系列少9%，也是歷年新品出貨區間（8,500萬到9,000萬支）的下緣，主要仍是反映關稅帶來需求的不確定性。

小摩指出，蘋果供應鏈可能仍是受新關稅影響最大的產業，股價仍將承壓。在台系蘋概股，在2024年，iPhone產品占大立光營收比重約60%。至於玉晶光（3406），iPhone產品的比重為67%，小摩也給予「優於大盤」評級，目標價為550元。

iPhone產品占營收比重超過20%的其他台股包括台郡（6269）（55-60%）、鴻海（2317）（42%）、穩懋（3105）（20-25%）、台積電（2330）（20%）、頎邦（6147）（20%）及新普（6121）（20%）。