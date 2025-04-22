避險需求帶動金價飆漲 金益鼎、佳龍連袂強攻漲停
受惠國際金價飆破每盎司3400美元歷史新高，金屬回收大廠金益鼎（8390）與佳龍（9955）22日股價雙雙開盤後即強攻漲停鎖死，成為台股盤面亮點。
金益鼎亮燈漲停來到75元，亦創去年11月以來新高，連六日上漲，波段漲幅近五成，成交量爆增約兩萬張。
佳龍同步攻上34.5元漲停價位，為連續第二根漲停板，創近五個月高點，波段漲幅已超過60%，成交量亦同步放大。
此波金價急漲，主要受美國總統川普抨擊聯準會、關稅政策不明朗引發經濟疑慮，以及美元走弱等多重因素影響，市場避險情緒急遽升溫，資金瘋狂湧入黃金。
川普「擁黃金者制定規則」的言論更火上加油，激勵金價今年來漲幅逼近三成。
業界普遍看好，在全球金融市場持續震盪、各國央行與機構法人強力買盤下，黃金後市仍具上漲動能，外資機構更預估短期有望挑戰3500美元。
法人認為，金價維持高檔，將持續為以貴金屬回收為營運主力的佳龍與金益鼎帶來正面效益，挹注營運表現。
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