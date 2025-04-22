就市論勢／運動休閒、生技 可留意

盤勢分析

4月以來美國10年期公債殖利率因川普全球對等關稅降到4%以下，但關稅實施延後，美債又遭遇快速拋售，一度彈升至4.58%，台股跌至最低17,306點後，開始反彈，過往台股跌勢皆會大於美股，所幸台灣因AI與半導體產業優勢，加上高息被動式ETF資金與政府國安基金持續挹注，台股走勢與美股費半與那斯達克走勢亦步亦趨。

現階段來看，關稅豁免90天，部分台股產業出現急單及搶運狀況，第1季有提前拉貨狀況，第2季有機會再度出現。目前川普只針對中國大陸關稅稅率持續提升，可關注市場對關稅部分是否出現利空不跌現象，主要在於關稅稅率提升利空是否出現鈍化，至於下半年產業狀況，則需要了解關稅時間能維持多久，才有機會預判出樂觀／中性／悲觀情境；也有部分類股可能受惠關稅戰出現市占率轉移現象，目前預判未來為中性情境。

投資建議

近期持續受到關稅戰消息影響，波動難免，但相對低點或已確立，投資建議更應主動選股操作，成長與價值股並重，趁勢逢低分批布局長線前景看好的潛力股。

股票配置方向仍是朝新產品／新應用／新管理階層來篩選個股，電子產業中包括先進製程、IC設計、CCL、PCB、ABF、低軌衛星關鍵零組件、AI伺服器等可留意，非電族群可關注運動休閒、生技（新藥與CDMO）、行動支付領先業者注。