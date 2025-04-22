台股昨（22）日延續震盪盤軟走勢，失守10日線關卡，盤面以個股題材表現為主，其中，聯電（2303）、佳龍等帶量收高，吸引短多追價，法人預期後市仍有輪動空間，但宜趁壓回時伺機介入，並控制持股風險。

美中貿易戰持續增溫，加上川普揚言撤換美聯準會（Fed）主席鮑爾等變數紛擾，美股四大指數同步下跌逾2%，拖累台股昨日開低走低，連二日收黑，跌破19,000點，收在近九日最低點。

盤面個股上漲家數僅約23%，以法人近五日買超逾400張且量價齊揚強勢標的來看，佳龍、華星光、波若威、昇陽半導體、國喬、所羅門、文曄、豐泰、寶成、聯電、景碩、M31等漲幅1.1%至9.8%不等，主要分布半導體、光通訊、製鞋等。

美中貿易戰愈演愈烈，市場傳出光通訊族群可望受惠轉單效應，上游磊晶及封裝廠商營運具轉機，波段修正幅度已大的華星光昨日挾量大漲8.7%收142.5元，外資及投信連二日回補扮演主要關鍵，另一檔波若威漲6.1%收146元，亦見到外資反手買進。

雖然製鞋業面臨美國對等關稅利空，但法人評估品牌廠折扣影響終端售價的程度高於關稅，加上大部分個股評價已回到相對低檔，寶成、豐泰等兩檔近期明顯獲得外資買盤進駐，相對融資浮額退場，籌碼面有助股價領漲抗跌。

展望後市，大型本國投顧認為，台股短線偏空震盪、量縮整理機會高，4月上旬經歷恐慌殺盤低檔換手成功，只要守住4月11日帶量長紅棒低點18,418點，代表短多籌碼仍有優勢，未來仍有轉強上攻機會；一旦跌破18,418點，大盤恐將再回測17,306低點。