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有重訊要宣布 鴻海旗下公司23日起暫停交易

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

鴻海（2317）旗下京鼎（3413）將有重大訊息公布，證交所表示，京鼎上市普通股及以其為標的之認購(售)權證自4月23日起暫停交易；京鼎公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。

根據MONEYDJ資料，京鼎精密科技股份有限公司前身為晶鼎能源科技股份有限公司，是鴻海集團旗下子公司，總公司設立於新竹科學園區竹南基地，在美國及中國大陸皆設有據點。主要從事半導體與自動化設備及系統整合之研發、製造及銷售，其中半導體設備相關產品應用於半導體、太陽能、面板、醫療等領域之設備、模組及關鍵性零組件，而自動化設備相關產品則應用於連接器(包括 Cable 及 Connector)、半導體製程等領域，未來將積極佈局並廣泛延伸至能源、醫療之相關設備。2022年4月獲得全球半導體和顯示器設備龍頭應材(Applied Materials)私募入股。

半導體 科技股

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