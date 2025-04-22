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百容電子等10家公司 5月假證交所場地舉辦法說會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
5月假證交所場地舉辦法說會場次。(臺灣證券交易所/提供)
5月假證交所場地舉辦法說會場次。(臺灣證券交易所/提供)

2025年5月預計10家上市公司假臺灣證券交易所場地自行辦理法人說明會，統計今年迄目前為止，全體上市公司總計已辦理761場法人說明會。

臺灣證券交易所持續鼓勵上市公司自行辦理或受邀參加實體或線上法人說明會，亦鼓勵受邀參加法人說明會的公司自願申報會議影音資訊，且於申報上傳之中英文簡報檔中詳實說明會議簡報之相關財務業務資訊，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。

上市公司基本資料請至公開資訊觀測站查詢，亦可透過網路轉播同步收看(https://webpro.twse.com.tw)。參與法人說明會前，請至證交所網站，選擇「公告/活動-活動訊息」頁籤，查詢活動最新訊息(https://www.twse.com.tw/zh/news/eventList)。

上市公司 法人說明會 證交所

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