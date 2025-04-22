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凱基證券攜政大打造理財顧問新世代 培育新世代財管人才

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

為積極培育新世代財富管理人才，凱基證券22日宣布，將與政治大學財務管理學系首度合作開設「全方位理財與規劃」課程，融合實務經驗與專業知識，協助有志投入理財顧問職涯的學生，紮實養成金融專業能力。

全球金融市場近期波動劇烈，顯示理財規劃與資產配置的重要性，也彰顯未來金融從業人員需具備更專業的理財規畫能力，才能為客戶創造專屬價值。

凱基證券秉持「不為產品找客戶，而是為客戶找適合產品」理念，翻轉傳統「產品銷售」思維，打造國際私人銀行級的財富管理服務架構，並以客戶需求為導向的顧問型服務模式，持續強化銷售團隊的專業訓練。

凱基證券財富管理處主管阮建銘表示，透過與政大財管系的產學合作，引入實務資源與業界 know-how，協助學生深入了解理財顧問的專業角色與產業全貌，明確掌握未來職涯方向與專業定位，同時傳遞公平待客的理念並積極宣導防詐意識。

隨民眾對投資理財的認識逐漸普及，需求也變得更加多元化，政大財管系名譽教授周行一指出，未來無論投身銀行、證券、保險或資產管理等領域，只要是需要與客戶直接互動的金融人員，皆應具備專業的理財規劃能力，以提升自身對客戶的價值。

周行一說，這次雙方合作課程融合理論與實務，涵蓋投資策略擬定、資產配置調整、客戶類型分析、理財規劃報告書撰寫等，並透過講座、課堂討論與個案實作，全面培養學生在理財顧問職能上所需的軟實力與硬實力。

凱基證 財富管理

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