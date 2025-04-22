響應推動我國成為「亞洲資產管理中心」政策 證交所修正相關法規條文

為響應主管機關推動我國成為「亞洲資產管理中心」政策，推展「擴大投資創投與新創」推動策略，臺灣證券交易所董事會通過修正證交所「有價證券上市審查準則」第二十條之二及「營業細則」第四十九條，將陳報主管機關。

證交所表示，有關創投公司的上市條件：為激勵創業投資公司參與上市，鼓勵創業投資公司由資本市場取得資金挹注，進而扶植國內新創企業發展，將創投公司的上市實收資本額門檻由20億元調降為15億元；另考量創投公司實務投資運作，放寬最近二個會計年度投資總額達資產總額平均達百分之六十以上，且最近一個會計年度較前一個會計年度為高者，亦得申請上市，修正「有價證券上市審查準則」第二十條之二。

有關創投公司上市後監理：考量創投公司的本質為長期扶植新創產業，具有評估投資期較長之特性，現行規定創投公司若投資總額未達其資產總額百分之六十，即列為變更交易方法，為避免上市公司倉促進行投資決策而影響股東權益，明訂給予三年緩衝改善期，修正「營業細則」第四十九條。以上修正草案正式實施內容及日期，待金融監督管理委員會核定。

董事會也通過為微程式資訊申請其已公開發行普通股股票計45,057,845股(不含私募5,000,000股)上市，將陳報主管機關。