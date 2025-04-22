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三大法人同步賣超台股114億 外資賣金控鴻海台積電

中央社／ 台北22日
台股示意圖。記者林俊良／攝影
台股示意圖。記者林俊良／攝影

美股下挫拖累台股，台積電和人工智慧（AI）概念股領跌，指數終場下跌312點，三大法人同步賣超合計新台幣114億元；外資集中調節金控股、鴻海和台積電。

美國總統川普施壓聯邦準備理事會（Fed）降息，衝擊美股、匯、債市同步走弱，台股今天量縮走跌，終場下跌312.77點，跌幅1.64%，收在今天最低18793.43點，萬九關卡失守，成交值新台幣2431.61億元。

三大法人外資及陸資、投信、自營商今天同步賣超合計114.13億元，其中自營商賣超56.35億元，投信賣超5.35億元，外資及陸資賣超52.43億元。

在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少3508口，降至4362口；其中外資淨空單增加561口，為2萬713口。

觀察外資買賣超個股動向，根據統計，外資今天買超逾萬張的股票僅復華富時不動產ETF和中信金兩檔；賣超逾萬張個股集中金控族群包括凱基金、國泰金、新光金、元大金、第一金等，以及元大高股息ETF。

外資今天也反手調節鴻海8557張，並賣超台積電7156張、連5賣。

啟發投顧副總經理容逸燊接受記者電訪分析，受川普施壓美國聯準會降息言論影響，美股和台股走跌，台股後續觀察川普關稅政策變化及美股企業財報動向。

觀察族群，人工智慧概念股今天疲態顯現，容逸燊分析，市場陸續傳出美國指標雲端服務供應商（CSP）調降AI設備資本支出，加上輝達Blackwell晶片平台出貨屢傳雜音，後續AI產業動向備受關注。

展望外資布局，容逸燊指出，美台股市連動性高，外資是否回流，美科技股財報與展望將是關鍵。

台積電 外資

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