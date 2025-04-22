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關稅政策不確定仍高 法人：AM族群仍是最佳選擇

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
美國是歐洲國家最大的汽車出口市場。圖為在英國港口等待運出的汽車。（歐新社）
美國是歐洲國家最大的汽車出口市場。圖為在英國港口等待運出的汽車。（歐新社）

近期傳出川普考慮暫緩對非美國製造的汽車、汽車零組件徵收關稅，帶動相關整車、零組件供應鏈股價上揚，法人表示，政策不確定性仍高，AM族群仍為最佳選擇；另中美貿易戰未止將加速中國汽車供應鏈國產化進程，且過往車用連接器價格降幅亦有限，持續看好東陽（1319）、胡連（6279）。

法人認為，無論課徵與否均將短期/長期影響汽車售價上漲並壓抑終端需求，首先，川普訴求仍是期望車企/供應鏈加速在美設廠規劃，以人力、土建角度而言與在他國設廠的成本即具顯著差異，最終仍將推動新車價格上漲，並使二手車銷售動能優於新車，有利AM件需求提升。

其次，美國維持課徵25%關稅，以50%零件來自進口試算，則使整車成本提升12.5%，而車商可能會維護自身獲利轉嫁部分關稅成本予消費者，假設車商吸收15%關稅成本，則終端售價將提高8%，依據過往新車每年平均漲幅3%來看，預期將負面影響需求。

另外，OES價格將往上提高，使AM件與OES件價差擴大，有於AM件使用率拉升，由於AM產業具高度進入障礙包括開模數量等需要長時間開發、認證與資本投入，新進者不易短時間內搶進，台廠仍是主要供應商將為最大受惠者。

新車 車商 關稅

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