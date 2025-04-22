台股下跌312點 三大法人賣超114億元

台股22日，失守萬九大關，終場收在18,793.43點，下跌312.77點，跌幅1.64%，成交量2,431.61億元，三大法人賣超114.13億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超52.43億元，投信賣超5.34億元，自營商賣超（合計）56.35億元，其中自營商（自行買賣）賣超5.1億元，自營商（避險）賣超51.25億元。

台股22日一開盤就跌破萬九關卡，以18,990.86點開出，下跌115.34點，早盤一度往上拉升重返萬九，大盤指數回至19,059.65點，不過在賣壓沈重下，指數再往下探，19,000點再度失守，最後一盤再往下殺低至18,793.43點收盤。

拖累大盤指數收最低的首推台積電（2330），最後一盤爆出5,070張賣單，一口氣再殺6元，終場收在最低的816元，下跌19元，跌幅2.28%，影響大盤指數約151點，AI股也大跌，緯創（3231）、緯穎（6669）、廣達（2382）、華碩（2357）、台光電（2383）等都是下跌，鴻海（2317）收132元，跌幅3.3%，聯發科（2454）收1,300元，跌幅3.35%。