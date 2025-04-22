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證交所、碳交所攜手推出「證循環 碳未來」社群平台

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

響應世界地球日，臺灣證券交易所（證交所）與臺灣碳權交易所（碳交所）22日共同宣布啟動全新社群平台「證循環 碳未來」Facebook粉絲專頁，以更貼近大眾的方式，持續推廣永續金融、碳市場與淨零減碳的實踐理念與作為。

「證循環 碳未來」不僅揭示證交所集團在低碳轉型與ESG實踐上的努力成果，也將分享碳市場發展動態、政策趨勢、企業案例與永續金融教育內容，邀請社會各界一同關注臺灣邁向2050淨零排放的進程。透過豐富多元的圖文與影音內容，期盼凝聚全民永續意識，串連金融市場與低碳經濟之橋樑。

證交所表示，作為資本市場的中樞，證交所積極推動企業落實ESG資訊揭露、支持低碳技術與循環經濟產業籌資，並與碳交所攜手合作，從資本、技術、人才到制度層面，共同建構支持企業永續轉型的生態圈。

碳交所強調，透過社群平台的即時互動與資訊傳遞，能更有效連結民眾、企業與政策之間的溝通橋梁，促進碳市場發展與氣候行動參與。

值此世界地球日，證交所與碳交所邀請社會大眾一起按讚追蹤「證循環 碳未來」，加入淨零永續的行列，共創臺灣綠色經濟的未來。

世界地球日 社群 證交所

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