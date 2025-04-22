MSCI 攜手穆迪 推私募信貸投資獨立風險評估解決方案

MSCI（NYSE：MSCI）近日宣布，將與國際信評機構穆迪公司（NYSE：MCO）合作，聯手推出首個針對私募信貸投資的獨立風險評估解決方案。雙方此次合作，將有助於私募信貸市場建立統一標準、提升透明度，滿足投資人對風險識別與管理工具的高度需求。

隨著全球私募信貸市場規模快速成長，投資者亟需可靠且標準化的工具，以評估與比較潛在風險。MSCI表示，其擁有涵蓋逾2,800檔私募信貸基金與超過14,000家底層投資企業的資料庫，資料來源來自基金管理人提供的原始檔案，為市場提供罕見的高品質資訊資源。

在此合作架構下，穆迪將其旗艦信貸風險模型EDF-X導入MSCI私募信貸平台。EDF-X具備領先的信用風險量化模型與預警能力，可評估全球上市公司與未上市企業的財務韌性，協助投資者掌握潛在信用風險，並即時做出投資決策。

穆迪總裁暨執行長Rob Fauber指出：「私募信貸市場的蓬勃發展，促使投資人渴望取得可信的獨立風險評估工具，以辨識風險、強化投資資訊並有效監控投資組合。我們與MSCI的合作，將為市場參與者提供關鍵洞察，支持其做出更具前瞻性的判斷。」

MSCI董事長暨執行長亨利·費南德斯（Henry Fernandez）則表示：「私募信貸已成為重塑全球資本配置格局的重要力量。我們觀察到市場對於提升風險透明度、建立一致評估標準及引進獨立評估工具的高度需求，這正是我們與穆迪攜手推出創新解決方案的初衷，目標是強化市場信心與投資決策基礎。」

值得注意的是，本次推出的風險評估解決方案，與穆迪旗下信評機構「穆迪評級」（Moody’s Ratings）針對私募信貸市場發行人所提供的信用評等服務有所不同，屬於獨立於評級服務之外的全新分析工具，專注於風險可視化與投資比較指標，進一步補強市場參與者在私募信貸領域的資料掌握力與風險控管能力。