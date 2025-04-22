最後一盤爆5070張賣單下殺6元 台積電收816元跌19元

台積電（2330）22日開低， 最後一盤爆出5,070張賣單， 一口氣再殺6元， 終場收在最低的816元， 下跌19元， 跌幅2.28%， 影響大盤指數約151點， 市值蒸發4,927億元，下滑至21兆1,610億元。

台積電早盤以826元開出， 下跌9元，雖一度拉至829元，但後繼買盤乏力， 股價再往下滑落， 最後一盤更是一口氣遭下殺6元， 以22日最低的816元收盤。

台積電第1季合併營收8,392.5億元，年增41.6%，季減3.4%；稅後純益3,615.6億元，年增60.3%，季減3.5%，創歷年同期新高；每股盈餘13.94元；換算首季每天開門就賺進40.17億元。

若以美元計算，第1季營收為255.3億，年增35.3%，季減5.1%；第1季毛利率58.8%，營業利益率48.5%，稅後純益率43.1%。

根據對當前業務狀況的評估，台積電法說會釋出今年第2季展望，預估今年第2季美元營收介於284~292億美元，平均值季增近約13%；若以新台幣 32.5 元兌 1 美元匯率假設，預估毛利率57~59%，營益率47~49%。

台積電董事長暨總裁魏哲家重申，預計美元營收全年成長近中雙位數（24~26%，約25%）不變，持續超越晶圓代工2.0產業表現，預期AI需求持續強勁，其他市場溫和復甦。