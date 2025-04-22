台股失守萬九大關 下跌312點收18,793點 、台積電跌19元

台股22日持續下跌，失守萬九大關，早盤以18990.86點開出，終場收18793.43點，下跌312.77點，跌幅1.64%，成交量2431.6億元。櫃買則收203.68點，下跌2.54點，台積電（2330）收816元，下跌19元。

盤面上以類股來看，以電腦周邊、其他電子、金融、資訊服務、半導體、電子零組件等表現較為弱勢，另外則以塑膠、數位雲端、鋼鐵、紡織、電器電纜等較為抗跌。

觀察台股成交額排行榜，量大下跌的有，世芯-KY（3661）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、緯創（3231）、緯穎（6669）、廣達（2382）、奇鋐（3017）、華碩（2357）、華經（2468）、旺矽（6223）、長榮（2603）、雙鴻（3324）、智邦（2345）、台光電（2383）、陽明（2609）、中信金（2891）、智易（3596）、高技（5439）、力旺（3529）、萬海（2615）、創意（3443）、川湖（2059）等。

而量大抗跌的則有，南亞科（2408）、波若威（3163）、華星光（4979）、新日興（3376）、環宇-KY（4991）、光聖（6442）、光洋科（1785）、華邦電（2344）、嘉澤（3533）、寶一（8222）、中華電（2412）、品安（8088）、昇陽半導體（8028）、貿聯-KY（3665）、金益鼎（8390）等。

統一投顧表示，投資人擔憂 Fed 獨立性遭到政治干預，導致美股、美元、美債同步走弱。川普關稅政策壟罩全球經濟，美國最快本週公布主要貿易夥伴的經濟與外匯政策報告，不確定性因素提高，金融市場隱憂擴大，需提防戴維斯雙殺效應。此外，美國龍頭企業財報陸續公布，亦將左右股市變化。台股現階段雖然融資浮額大幅降低，但成交量明顯萎縮，不排除反覆利空壓力測試，建議保有一定比例現金水位，因應未來關稅變數。