中國車市挺住245%關稅壓力？ 台廠「雙雄」穩中求勝

中美貿易戰延燒，美國針對中國汽車及相關零組件的關稅總計高達245%，但從實際影響來看，中國車市表現出高度韌性，反而加速在地供應鏈國產化進程，對台灣售後維修市場（AM），包括東陽（1319）、胡連（6279）等相關企業形成正向機會。

法人分析，中國出口至美國的汽車與新能源車合計僅占總出口的不到2%，使整體衝擊相對有限。即使面對關稅壓力，中國車廠如比亞迪等對供應商的壓價幅度也僅約1～2%，顯示整體壓力可控。

此外，車用連接器在整車成本中占比不到10%，即使轉嫁關稅壓力，實質衝擊仍低。若中國採取反制措施，部分國際大廠恐撤出中國市場，反而加快當地零組件的國產化替代速度。

歐盟方面亦已與中國達成協議，將以最低售價取代最高達45.3%的懲罰性關稅，有望緩解中國電動車出口壓力。2025年第1季，中國車輛出口年增已達1%，展現回穩態勢。

儘管政策環境不確定性仍高，但全年中國乘用車與新能源車銷售增長預估仍分別維持在2～3%與20～25%，反映市場基本面穩健。

事實上，台廠AM雙雄穩健受惠，基本面亮眼。法人指出，近期市場傳出川普考慮暫緩對非美國製汽車與零組件課徵關稅，激勵整車與零組件供應鏈股價走揚。不過在不確定政策環境下，台灣AM族群因具備長期優勢，仍為相對穩健選擇。

東陽為全球最大AM件供應商，美國市場占比逾70%。其出口產品大多以FOB方式計價，關稅成本由通路商吸收，對獲利無實質影響。加上美國保險龍頭State Farm帶動的結構性維修需求趨勢持續發酵，展望樂觀。

胡連約80%營收來自中國自主品牌，主要採當地供應；美洲市場占比僅3.7%，且出貨來源以越南為主，關稅影響有限，國產化趨勢亦有助鞏固其市場地位。