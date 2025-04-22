台股慘綠，大摩點名這3檔股票：需要新的催化劑

外資機構摩根士丹利（大摩）發布最新報告，指出未來的觀盤重點為：AI半導體的關稅政策、GB300系統組裝良率、中國H20晶片的出貨許可證，以及雲端服務提供商（CSPs）即將到來的AI資本支出，這將是最需要關注的產業關鍵趨勢。

大摩指出，儘管H20存在不確定性，但台積電仍維持其AI半導體營收預期。只是，在亞洲供應鏈的調查中，大摩看到H20基板組裝預測減半，引發人們對台積電（晶圓）和合作封測廠艾克爾（Amkor）H20晶片產量可能減少的憂心，大摩認為，如果中國大陸的H20許可證遲未批准，若客戶需求仍然存在，未使用的晶圓產能可能會轉向生產H200。

另外，華為的昇騰920晶片將採用6奈米製程，並將在下半年進入量產；且同時還推出Matrix 384伺服器系統，來根輝達（Nvidia）的NVL72競爭，大摩指出，這就必須持續觀察輝達的H20和AMD的MI308晶片是否會獲得許可，好在下半年參與中國AI市場的競爭。

摩根士丹利指出，由於以上相關因素，台積電、鴻海、緯創等關鍵亞洲供應鏈，雖然現在股票看起來很便宜，但需要新的催化劑，才能有所表現。

今日台積電股價盤中下跌1%至2%左右，一度跌穿820元價位。鴻海股價也下挫2%至3%左右，在133元附近徘徊。緯創、緯穎下跌3%至4%不等。

緯穎日前公布3月單月合併營收月增86.2%、年增226.7%至866.32億元，創歷史新高，合併前三個月營收年增145.1%至1706.55億元。摩根士丹利日前曾發布報告指出，緯穎來自AI伺服器營收顯示，3月成長幅度超越一般伺服器，但一般伺服器仍然是營收主要來源。