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首檔 ETF 分割！00663L受益人大會正式通過「1拆7」未來一張僅約2萬元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰臺灣加權正2（00663L）。(資料來源：Bloomberg、國泰投信整理)
國泰臺灣加權正2（00663L）。(資料來源：Bloomberg、國泰投信整理)

國泰投信旗下正向二倍ETF「國泰臺灣加權正2（00663L）」已於4月21日舉行受益人會議，決議啟動分割，成為台灣市場當中首檔分割的ETF，也是全台最便宜的台股正2，以昨（21）日淨值140.37元計算，這次執行分割作業約為「一拆七」，分割後每受益權單位淨值回歸接近初始發行價格（20元），交易價格回歸市場習慣的交易區間，未來一張僅需約2萬元即可交易，投資更便利；若屬性較保守的投資人，也可透過定期定額「市值型ETF」國泰台灣領袖50 ETF（00922），投資台灣龍頭企業的未來成長機會。

國泰臺灣加權正2（00663L）暨國泰台灣領袖50 ETF（00922）基金經理人蘇鼎宇表示，國泰臺灣加權正2（00663L）追蹤臺指日報酬兩倍指數，表彰加權股價日報酬正向二倍指數報酬表現，意即台股加權指數只要單日成長5%，相對應00663L漲幅約為10%，屬於槓桿型指數股票型基金，適合積極型投資人放大效益，但由於槓桿產品波動較大，當加權指數下跌時，跌幅也相對應約為兩倍，投資人需控管自身風險，善設停利停損價位。

自2020年起台股正二ETF的規模與受益人數呈現爆發性成長。整體市場正二ETF的規模自2019年底的13.7億元，至2020年底大幅攀升至151.3億元，年增幅逾1,003%，主要原因在於2020年新冠疫情爆發，台股於短短三個月內急跌三成至3月19日的8,523點，隨後美國聯準會（Fed）於同月底啟動無限量化寬鬆（QE），亦激勵台股一路上攻至2022年萬八高點，此期間吸引大量投資人透過槓桿型產品放大投資效益。

然而，隨著2022年烏俄戰爭爆發、美國聯準會啟動激進升息政策等黑天鵝事件衝擊市場，正二ETF整體規模出現下修，年減幅度達35.29%。但自2023年起至2024年，台股展現強勁表現，帶動正二產品再度回溫，整體規模皆成長逾七成，顯示投資人對於槓桿部位的調整更趨靈活，市場操作也日漸成熟，不再一味追求高槓桿、而是更具策略性地運用工具，掌握行情波動所帶來的投資機會。

國泰臺灣加權正2（00663L）已於4月21日上午10時以書面方式召開受益人會議決議分割案，贊成之受益權單位數佔出席之受益權單位數99.35%，確定通過以「一拆七」比例分割，價格將接近發行價（20元），分割後主要有三大優點，現在持有約143股就會變成一張，未來一張僅需約2萬元即可交易，投資總金額不變，但單價變低、股數變多，屬於變相「除權」；第二則是質押更便利，由於質押以一張為單位，分割後可大幅降低門檻，投資操作更靈活；第三則為流動性提升，因隨著股價變親民，將有望帶動交易量增加。00663L預估分割前最後交易日為6月3日，6月4日起停止交易，並於6月11日恢復交易。

針對投資習慣較保守的股民，蘇鼎宇則建議可投資較熟悉的國泰台灣領袖50 ETF（00922），由於目前股市在兩萬點以下低檔築底，等待美中釋出關稅政策細節，以及烏俄戰爭是否停戰等話題，股市有望谷底回升，現階段可透過定期定額、逢低加碼兩大策略，來投資台灣龍頭企業、跟上台股市場，若以21日收盤價17.68元計算，投入一張不用兩萬元，不僅能作為父母替孩子存的首檔ETF，陪伴孩子長大，也適合上班族持續投入，有望透過長線布局，為自己存下退休金。

ETF 國泰

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