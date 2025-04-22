老 AI 帶頭跌 台積電朝低點靠攏、台股陷萬九保衛

台股22日開低走低，萬九保衛戰再起，早盤一度跌破後拉回，但10時30分過後，老AI股帶頭跌，台積電（2330）也朝盤中低點靠攏，一度下滑至818元，甚至強勢的矽光子漲勢也收斂，大盤指數再往下探，一度下跌至18,818.5點，下跌287.7點，跌破19,000點關卡。

台股一開盤就跌破萬九關卡，以18,990.86點開出，下跌115.34點，不過，早盤一度往上拉升重返萬九，大盤指數回至19,059.65點，不過在賣壓沈重下，指數再往下探，19,000點再度失守。

盤面上僅少數類股抗跌，但不敵權值股的跌勢，權王台積電以826元開低，午盤後一度下滑至818元，影響指數逾百點，鴻海（2317）、聯發科（2454）大跌逾2%，老AI股跌勢也加重，廣達（2382）大跌逾3%，緯創（3231）下跌逾3%，緯穎（6669）重挫逾4%，華碩（2357）跌幅也逾3%。

金融股同樣走弱，富邦金跌幅逾2%，國泰金重挫逾3%；不過，記憶體的南亞科、華邦電維持漲勢，新日興盤中上漲逾2%，中華電、智易也上漲，黃金概念股的佳龍則是漲停鎖死。