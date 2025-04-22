快訊

比天峰藍更美！iPhone 17 Pro爆配合M4 MacBook Air推全新「天藍色」

關稅亂失業潮將至？2025年科技人「二原因」瘋接案

朱立倫邀426上凱道 黃國昌點頭：發出人民的怒吼

預期台股第2季將明顯淡季不淡 後市觀察成交量能否放大

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

川普政府最新一輪的關稅政策持續出現反覆與變化，儘管短期內對部分產業釋出關稅豁免訊號，如汽車零組件與消費電子產品等，但整體政策方向尚未明朗，市場投資人一方面消化企業財報，同時評估關稅對公司業績影響；此外，美國AI晶片龍頭專為中國市場設計的晶片突遭管制，也壓抑相關科技類股氛圍。

在台股展望部分，安聯投信台股團隊表示，就基本面或題材面，從重要法說所釋放訊息來看，第2季展望優於市場預期，說明關稅暫緩加速廠商提前拉貨，預期第2季將明顯淡季不淡，這也是目前產業供應鏈的主要現象；預期近期多數法說也有望釋出淡季不淡的類似看法。

至於非電部分題材，安聯投信台股團隊分析，傳產股受關稅影響程度高於電子業，受景氣波動影響也相對更大。短期看急單，中長期要看對等關稅最後的談判結果。

就技術面和資金面，安聯投信台股團隊表示，對等關稅豁免90天，電子產品暫時豁免，台股反彈回升，惟價漲量縮，短期均線仍呈現反壓現象，壓抑大盤表現，展望後市台股成交量能否放大，可做為行情是否由反彈轉回升的參考訊息。

台股成交量 晶片 關稅

延伸閱讀

4月台股基金抗跌三雄 國泰中小成長、群益馬拉松、群益奧斯卡

台股軟趴趴 亞洲第一慘…專家提醒「沒量就沒價」

中小型基金 搶鏡

印度、台股 近十年報酬翻倍

相關新聞

台股軟趴趴 亞洲第一慘…專家提醒「沒量就沒價」

市場觀望川普政府課徵半導體關稅政策，台股昨（21）日無量下跌，終場跌1.4%，為亞洲主要股市表現最糟。法人提醒，即便台股...

台股早盤跌逾200點破萬九關卡 台積電開低9元

台股22日開盤指數下跌115.34點，開盤指數為18,990.86點，跌破萬九關卡；早盤跌逾200點，最低來到18,88...

國民經濟信心 股市房市雙跌

國泰金控昨天發布四月國民經濟信心調查，受川普大打關稅戰衝擊，民眾對股市與房市的信心雙雙下跌，其中台股樂觀指數降至負廿三點...

126家買庫藏…口水護盤 唯獨這家100%達標

川普政府本月初宣布對等關稅後釀成全球股災，台股淪為重災區，上市櫃公司紛紛祭出庫藏股自救，統計清明連假開市後，本月7日加權...

國泰金調查：股市、房市信心全趴 台股樂觀指數降至兩年半低點

國泰金控昨（21）日發布有「庶民經濟信心指標」之稱的國民經濟信心調查結果。受美國總統川普「對等關稅」負面衝擊影響，民眾對...

台股反映美國關稅利空 券商3月只賺1億元

台股3月提前反映美國關稅利空，加權指數大跌10.2%，連帶牽動券商獲利。據證交所公告，3月全體證券商稅後純益1.04億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。