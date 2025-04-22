預期台股第2季將明顯淡季不淡 後市觀察成交量能否放大

川普政府最新一輪的關稅政策持續出現反覆與變化，儘管短期內對部分產業釋出關稅豁免訊號，如汽車零組件與消費電子產品等，但整體政策方向尚未明朗，市場投資人一方面消化企業財報，同時評估關稅對公司業績影響；此外，美國AI晶片龍頭專為中國市場設計的晶片突遭管制，也壓抑相關科技類股氛圍。

在台股展望部分，安聯投信台股團隊表示，就基本面或題材面，從重要法說所釋放訊息來看，第2季展望優於市場預期，說明關稅暫緩加速廠商提前拉貨，預期第2季將明顯淡季不淡，這也是目前產業供應鏈的主要現象；預期近期多數法說也有望釋出淡季不淡的類似看法。

至於非電部分題材，安聯投信台股團隊分析，傳產股受關稅影響程度高於電子業，受景氣波動影響也相對更大。短期看急單，中長期要看對等關稅最後的談判結果。

就技術面和資金面，安聯投信台股團隊表示，對等關稅豁免90天，電子產品暫時豁免，台股反彈回升，惟價漲量縮，短期均線仍呈現反壓現象，壓抑大盤表現，展望後市台股成交量能否放大，可做為行情是否由反彈轉回升的參考訊息。