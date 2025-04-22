關稅戰+通膨數據反覆 三大債市均呈現淨流出

近期中美貿易政策不確定性與通膨數據反覆影響，全球股市也呈現區間震盪格局，三大債市持續呈現資金淨流出。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計上周截至今年4月16日止，投資級債市場轉為淨流出47.6億美元，非投資等級債與新興市場債亦呈現淨流出，金額分別為16.4億美元與30.9億美元。

美國聯準會主席鮑威爾最新表態淡化市場對於降息時程的預期，重申須維持物價穩定與通膨預期控制；歐洲央行則如預期調降政策利率，顯示主要央行對通膨與景氣平衡的政策路徑逐步分歧。

近期美國3月零售銷售數據創下兩年來最大增幅，反映消費者在關稅實施前加快消費節奏，製造業產出亦呈溫和成長，市場對於美國經濟陷入衰退疑慮暫時緩解。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，近期總經走勢與年初預期略有落差，儘管原先市場普遍期待政策面可能出現更多支持力道，目前觀察到的是信心面轉趨謹慎，企業在財測上也出現較多彈性安排，反映出市場正處於一個低成長但通膨可能維持在較高水準的穩定階段。

就非投資級債市場本身而言，謝佳伶表示，雖然在這樣的情境下利差已明顯擴大，但市場基本面仍處在健康狀態。整體槓桿率低於四倍，企業大多已經完成再融資，並著手處理2026年期債務（目前僅占市場約5%），整體違約率預期將維持在目前略低於歷史平均的水準。

此外，非投資級債市場仍以美國本地企業為主，對海外關稅影響的直接曝險相對有限，整體風險仍屬可控。