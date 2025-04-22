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對抗川普 法人：歐洲氣候變遷股值得投資

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

今年4月22日是第55屆世界地球日，今年主題是「地球力」（Our Power, Our Planet）呼籲加速向再生能源轉型，期能在2030年將乾淨能源電力產量提高至目前的3倍水準，與2023年聯合國氣候峰會（COP 28）決議相符。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格·卡麥隆（Craig Cameron）表示，美國川普政府削減美國氣候政策，關稅戰對國際貿易和經濟的前景的影響則壓抑金融市場風險偏好，儘管這些不確定性讓氣候變遷投資主題短期仍面臨逆風。

但歷經去年底以來的修正後，許多氣候變遷股票已經充分甚至過度反應這些利空，但全球許多國家和企業仍持續投入減碳行動的投資，尤其是全球電力需求仍在持續成長，短期若因市場恐慌造成的不分青紅皂白的修正提供主動式管理者危機入市的機會，格外看好近期歐洲在氣候政策方向的發展。

富蘭克林證券投顧表示，著眼目前仍處深受關稅談判消息影響的波動環境，建議投資人做好資產配置並以多元分散策略應對，短線美國政策轉向可能放慢全球朝2050年淨零排放目標邁進的速度、但不至於改變其方向。

迎接4月22日世界地球日的到來，建議投資人趁機檢視投資組合中是否已具備「地球力」，把全球氣候變遷股票型基金納入股票資產的長期配置，分批加碼或定期定額皆宜，將氣候風險轉化為獲利契機，預先卡位低碳經濟的市場贏家。

氣候變遷 美國

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