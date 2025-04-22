台股早盤跌逾200點破萬九關卡 台積電開低9元

台股22日開盤指數下跌115.34點，開盤指數為18,990.86點，跌破萬九關卡；早盤跌逾200點，最低來到18,884.20點。台積電（2330）開盤價826元，下跌9元。

群益投顧表示，現階段操作難度偏高，估令短期盤勢持續量縮觀望氛圍偏濃格局。階段市場短打氛圍轉濃，從資金轉往因應對等關稅空窗期的急單題材，造成這樣的氛圍背景在於多數個股走勢渾沌、介入容易陷入進退維谷，而波段逆勢強漲的族群(如資安、軍工)則面臨基期風險轉增態勢。

操作題材可留意：

1.對等關稅不確定性下提前備貨潮─日前川普政府釋出90天寬限期，因應對等關稅不確定性，許多產業、公司出現提前備貨潮。TrendForce表示，寬限期雖暫時緩解市場焦慮，但基於對於未來的不確定性，採購端普遍以建立安全庫存心態，提前啟動拉貨

2.龍頭爭霸，炒熱DRAM市場氛圍─三星面臨巨大奪回DRAM王座壓力：Counterpoint指第1季DRAM市場銷售市占率，SK Hynix36%、三星34%，這是SKHynix首次在全球DRAM市占率超越三星。記憶體業排名第三的Micron已向大客戶NVIDIA供應第五代12層HBM3E，而三星尚未通過NVIDIA對8層與12層HBM3E驗證。

周一（21日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為38,170.41點，下跌971.82點、跌幅2.48%；S&P500指數下跌2.36%；那斯達克指數下跌2.55%；費半指數下跌2.1%。台積電ADR跌2.56%，報每股147.86美元，換算並折合台幣後為每股957.75元，較台北交易股票（2330）溢價率為14.7%。

「科技七雄」大型成長股損失慘重，整體市場再度經歷猛烈拋售，長期美債與美股和美元一同大幅下跌，美國總統川普提高批評聯準會主席鮑爾力度，令投資人擔心聯準會的獨立性，在擔憂全球貿易戰之際更加緊張。輝達（NVIDIA）收跌4.5%，對標普500指數的跌幅拖累最大；特斯拉重挫5.7%。

三大法人周集中市場合計賣超61.4億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超19.5億元，投信買超24.6億元，自營商（自行買賣）賣超15.6億元，自營商（避險）賣超50.9億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,367口至7,870口，其中，外資淨空單減少2,492口至26,570口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加116口至8,611口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在20,000點，週賣權最大OI落在15,600點 ; 月買權最大OI落在21,000點，月賣權最大OI落在17,400 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.72下降至0.68。VIX指數上升2.46至32.08。外資台指期買權淨金額0.01億元 ; 賣權淨金額1.43億元。整體選擇權籌碼面偏空。