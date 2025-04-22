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4月台股基金抗跌三雄 國泰中小成長、群益馬拉松、群益奧斯卡

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
4月以來主動式台股基金績效前十名。(資料來源：CMoney)
4月以來主動式台股基金績效前十名。(資料來源：CMoney)

4月以來整體來看，受到川普關稅之亂影響，導致大盤大跌近8%，不過反觀主動式台股基金也有33檔相對抗跌績效勝大盤，其中抗跌前十名包括國泰中小成長、群益馬拉松、群益奧斯卡、日盛高科技、新光臺灣高股息、群益店頭市場、凱基開創、凱基台灣精五門、群益葛萊美、兆豐國民；值得一提的是群益投信旗下有4檔基金上榜，彰顯出群益投信投研團隊主動式操盤選股的靈活能力。

群益投信投研團隊表示，台股市投資人最熟悉的市場，不管大盤漲跌仍有不少個股持續強勢表態，意味在任何環境下都有值得投資的標的，只要透過正確的投資方式，就不用擔心投資時點的問題，台股走的是波段行情，猜測進場時點不易，不如採取定時定額方式進場，台股個股波動劇烈，ETF基金投資的低波動優勢勝過個股，台股基於投資題材多元，也不乏體質與成長性佳的企業，過往在逢重大利空而重挫時，修復能力佳，回檔之際不失為中長線布局契機。建議投資人不妨以主動式台股ETF基金來作為投資工具。

群益馬拉松基金暨主動群益台灣強棒ETF（00982A）經理人陳沅易表示，主動式台股ETF基金的優勢在於，投資組合可隨時因應市況進行動態調整，像是近期美國對等關稅議題令金融市場波動劇烈，台股同樣深受牽動，這也更加突顯出在政策雜音紛擾籠罩下，主動操作、彈性調整持股風格來應對多變局勢的必要性。短期在關稅議題紛擾下，台股波動難免，不過考量台廠過往在應對國際情勢變化下，也展現靈活調整能力，當前回檔也是主動尋找價值被錯殺的投資標的之機會，防禦性的高殖利率股仍呈短期的避風港，此外，AI長線大趨勢並未改變，包括先進製程、IC設計等仍值留意，非電族群則可留意生技、金融等表現。

台股 群益

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