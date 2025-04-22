「Touch Taiwan系列展」主題式業績發表會場場滿座 圓滿落幕

臺灣證券交易所上周三及周四(4/16-17日)與永豐金證券合作於南港展覽館一館舉辦「Touch Taiwan系列展」主題式業績發表會，首度於「Touch Taiwan」展期中，邀請志聖（2467）、錼創科技-KY創（6854）、蔚華科（3055）及帆宣（6196）共四家公司，分享近期公司財務業務情形，產業最新動態與發展，展現公司競爭優勢，投資人踴躍參與，現場互動熱烈，為主題式業績發表會畫下圓滿句點。

志聖協力吳晏城表示，公司持續專注於熱技術及先進封裝領域，受惠於先進封裝技術的蓬勃發展及AI產業的強勁需求，志聖與夥伴均豪、均華組成的G2C聯盟，能以更全面的解決方案與客戶進行深度合作，共同擴大市場，綜效顯著提升。同時，為應對日益複雜的市場需求，志聖在研發人力上已有33%的增長，碩博士以上學歷員工占比達50%，於研發投入上持續加碼，更能強化其市場競爭力。預計在未來數年內，AI產業將成為業務增長的主要驅動力，也將投入更多資源發展CoPoS製程，並與客戶緊密合作。隨著主要客戶赴美設廠，志聖也將秉持就近服務客戶的原則，積極評估海外擴張的可能性，並持續為股東及業界夥伴創造價值。

錼創科技協理林子暘表示，錼創科技2022年於創新板成功上市，目前市值達150億元，並於2024年第1季完成首次籌資，募集資金達27.74億元，資金將用於擴充產線、提升生產能力及加強研發投入。錼創科技持續拓展國際市場，特別是在美國及中國的布局。隨著地緣政治與關稅問題的變化，錼創已在美國設立子公司並計畫擴大業務，另針對中國大陸市場需求進行積極布局。在顯示技術方面，錼創科技以MicroLED顯示技術作為核心技術，並於透明顯示、AR/VR顯示及車載顯示領域取得突破，預計這些應用將隨著技術進步和市場需求增加而成為未來增長的主要動力。錼創科技為少數擁有整合MicroLED顯示技術的公司之一，在各個技術環節中，錼創科技皆有實力堅強的團隊進行創新與開發，因此目前也提供技術轉移方案及巨量轉移設備開發銷售，透過與策略夥伴合作，達到生產效率化，持續促成MicroLED生態系。

此外，林子暘表示，錼創科技在創新板的掛牌也為公司帶來了顯著的優勢。自2025年1月創新板取消合格投資人限制，更多投資者得以參與創新企業的投資，錼創科技的股東人數也因此得以顯著增加，從上市初期的228人增至4,500人，這項變革不僅增強錼創的資金流動性，亦得以吸引更多國內外機構投資者，進一步加強其競爭力。

蔚華科特助倪嫈琪說，過去公司以封測設備代理為主，近年積極推動企業轉型，強化自有產品與技術開發，提升自主掌控力。公司近年併購兩家關鍵子公司，包括2019年併入思衛科技及2023年投資南方科技，分別專注於客製化測試解決方案與先進光學技術。目前公司已由原先業務、工程為主的團隊轉型為研發導向，研發團隊人數已達公司人數的25%。蔚華最新研發的公司核心技術為LTS雷射斷層掃描技術，具備非破壞性，可針對TGV與TSV穿孔進行高解析檢測，已申請全球多國專利，並與多家半導體與基板大廠進行驗證合作。此外，蔚華子公司南方科技所研發的標準化開發平台SP8000A，可依需求模組化擴充，鎖定學術研究與產業研發單位需求，拓展海內外市場。蔚華科因近年進行企業轉型，償還銀行負債，並處分非核心的轉投資，財務策略趨保守穩健，截至去年底現金餘額達14億元，並進行買回庫藏股以供員工認股之用。

董事長秦家麒指出，未來將聚焦自有產品發展，公司目標為自有產品營收占比超過五成，以降低代理設備受地緣政治及中國市場風險之影響。

帆宣公關處長王蕙菁表示，帆宣營收來自於多元化的事業群，在業務分佈上，高科技設備材料銷售與服務業務佔公司營收的21.5%，該業務包括代理設備、材料銷售及維修服務，毛利率約為19%至20%；客製化設備的OEM與ODM業務也為公司貢獻穩定的收入，客戶包括歐美日等國的設備大廠，該部分毛利率維持在18%至19%；在自動化供應系統業務領域，帆宣專注於服務晶圓廠，強項為水氣化的自動化供應系統，包括設計、配管、施工及續後維運等業務；整合系統業務則主要提供高科技廠房的機電與無塵室等需求，並自去年開始已跨入數據中心領域，自動化供應系統及整合系統業務毛利率介於6%至8%。整體集團營收有81%來自半導體業。林育業總經理表示，儘管美國市場面臨挑戰，但公司對進度掌握度高，對未來保持正向態度，帆宣公司已準備好應對未來的挑戰，並將依據市場情況進行調整。

這次「Touch Taiwan系列展」主題式業績發表會，提供投資人與公司即時交流管道，除增進彼此溝通效率外，亦透過多元管道提供不便親臨現場參加之投資人於會後觀看(https://webpro.twse.com.tw/WebPortal/vod/101/?categoryId=101)。後續也將繼續舉辦主題式業績發表會，提升上市公司資訊透明度，請投資大眾注意後續相關訊息，並歡迎投資大眾踴躍參與。