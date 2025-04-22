全體證券商3月稅後淨利1.04億元 累計稅後淨利136.86億元
今(2025)年3月全體證券商稅後淨利1.04億元，較2月衰退74.06億元，約98.62%；累計1至3月全體證券商稅後淨利136.86億元，較去(2024)年同期衰退126.30億元，約47.99%。
3月大盤總成交值約7.112兆元，較2月減少5.06%，使證券商經紀手續費收入較2月衰退；3月自營證券評價損失較多，使證券商自營業務淨利較2月衰退34.10億元，約508.96%；3月證券商承銷業務淨利亦較2月衰退17.38億元，約129.60%。
累計今年1至3月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值減少而較去年同期衰退；本期自營證券評價損失較多，使證券商自營業務淨利較去年同期衰退98.77億元，約102.76%；本期承銷業務淨利亦較去年同期衰退8.38億元，約36.32%。
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