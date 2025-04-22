國民經濟信心 股市房市雙跌

國泰金控昨天發布四月國民經濟信心調查，受川普大打關稅戰衝擊，民眾對股市與房市的信心雙雙下跌，其中台股樂觀指數降至負廿三點三，連三降且為兩年半最低。房市方面，四月買房意願下跌至負五十點三，終止連五漲且是三個月低點；賣房意願下降至負廿點三，連兩跌且是近兩年最低，買賣房意願同步走弱。

此外，調查也發現，民眾對今年台灣經濟成長率的平均預期值下降至百分之二點六三，百分之六十二的民眾認為，今年經濟成長率會低於百分之三，均較前期保守；而民眾對今年平均通膨的預期值小幅上升至百分之二點三三，且有七成民眾認為今年通膨率將高於百分之二。

整體而言，相較於主計總處，民眾對於今年經濟成長預估看法較為保守、通膨預期相對較高。

受川普對等關稅政策衝擊，四月調查結果顯示，民眾對景氣現況樂觀指數大幅下降至負四十四點五，連兩降且為近兩年半新低，景氣展望樂觀指數亦驟降至負四十一點三，連三跌且是五年來的最低水準，兩項指標同步呈現大幅度下滑。

調查顯示，民眾消費意願同樣受到影響，四月民眾大額消費意願指數下降至負一點一，連三降且是逾兩年來最低；耐久財消費意願指數同樣走低至負十八點三，連三跌並為近兩年的低點，顯示民眾的消費意願出現急凍跡象。

國泰金也針對「民眾對於居住地住宅價格變化」進行調查，近五成民眾預期未來六個月居住地住宅的房價漲幅超過百分之三，其中百分之十一民眾預期漲幅超過百分之十，百分之卅三民眾預期房價持平，而有百分之十九的民眾則認為未來半年居住地住宅價格下跌超過百分之三。