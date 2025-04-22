126家買庫藏…口水護盤 唯獨這家100%達標

川普政府本月初宣布對等關稅後釀成全球股災，台股淪為重災區，上市櫃公司紛紛祭出庫藏股自救，統計清明連假開市後，本月7日加權指數大幅修正以來，共有126家上市櫃公司宣布實施庫藏股，惟至昨（21）日為止，尚無公司公告買回自家股票金額超過3億元，淪為「口水護盤」。

根據統計，目前實施庫藏股的企業當中，僅偏光片廠力特（3051）提前完成買回原訂上限1,000張自家股票，執行率100%。

力特本次庫藏股自4月14日開始執行，昨天公告全數執行完畢，股價從執行庫藏股前一天收盤價24.1元回升至27元以上，昨天收盤價27.7元、漲0.4元，波段漲幅近15%，惟尚未回到股災前30元左右價位。

力特董事會原決議執行庫藏股買回區間價為16.87元至45.11元，即便以預計買回最高價45.11元計算，買足上限1,000張也僅花費最多4,511萬元，以實際庫藏股實施期間股價落在24.1元至27.7元附近計算，1,000張庫藏股實際花費不到3,000萬元。

統計本月7日至昨日，本波已有126家上市櫃公司宣布實施庫藏股。依照規定，若買回金額達3億元或股份總數的2%以上者需公告，但截至昨日，尚無公司公告實施庫藏股花費超過3億元。