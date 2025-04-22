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川普再轟鮑爾 Fed獨立性遭疑 美股道指崩近千點 那指跌逾2.5%

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台股軟趴趴 亞洲第一慘…專家提醒「沒量就沒價」

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
市場觀望川普政府課徵半導體關稅政策。圖／聯合報系資料照片
市場觀望川普政府課徵半導體關稅政策。圖／聯合報系資料照片

市場觀望川普政府課徵半導體關稅政策，台股昨（21）日無量下跌，終場跌1.4%，為亞洲主要股市表現最糟。法人提醒，即便台股有籌碼乾淨、上市櫃企業首季財報佳等優勢，但量能窒息是一大問題，「沒量就沒價」，若要反彈，成交量必須提升至2,500億元以上。

美國總統川普的半導體關稅政策恐將待5月7日才會明朗，上周五又逢歐美國家因耶穌受難日休市，周一歐股還有復活節休市，使得市場觀望氣氛濃厚，台股上周五成交量驟降至2,016億元，昨天成交量依然低迷，僅2,136億元。

三大法人也轉趨保守，合計賣超61.4億元。其中，外資賣超19.5億元，連六賣，累計賣超708.9億元，期貨淨空單減少2,492口至26,570口，期現貨並未同步偏空操作；投信買超24.6億元，連二買，累計買超44.3億元；自營商賣超66.6億元，連16賣，累計賣超1,350.5億元。

八大公股行僅買超6,796萬元，主要買超台積電（2330）、元大高股息、南亞科、元大台灣50等；連四買，累計買超130.2億元。

台股昨日開低震盪走低，臨近尾盤甚至最低下殺至314點、下探19,080點，最後一盤在鴻海、廣達、聯發科等科技權值股拉動下，跌勢稍有收斂，驚險守住十日線，收在19,106點，下跌288點，跌幅1.4%。權王台積電全場都在盤下，成為壓盤重心，終場下跌15元，以835元作收，跌幅1.7%。

盤面上，個股漲多跌少，抗跌族群以記憶體、黃金概念股居多；十檔千金股跌多漲少，僅川湖上漲0.3%最強勢，世芯-KY跌4.5%最疲軟，檔數維持十千金。

華南投顧董事長儲祥生、台新投顧副總經理黃文清均認為，昨日台股最大問題在於市場信心不足，導致成交量低落，集中市場加權指數下跌1.4%，以中小型股為主的櫃買指數更是大跌2.7%，代表本土法人也喪失信心。

儲祥生表示，台股這波大跌以來，融資大減之下，籌碼已相對乾淨，加上台積電法說會利多還沒發酵，又有國安基金護體，美股若能回穩，台股仍有反彈機會。不過，「沒量就沒價」，要展開反彈行情，成交量至少要2,500億元以上。

黃文清指出，若權值股能先止穩或半導體關稅不確定因素消除，大盤有機會填補4月7日跳空缺口2,0153至21,235點。現階段觀盤應留意本周起有多家美國重量級科技股將公布財報，可能牽動台灣供應鏈表現。

台積電 台股

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