台股反映美國關稅利空 券商3月只賺1億元

台股3月提前反映美國關稅利空，加權指數大跌10.2%，連帶牽動券商獲利。據證交所公告，3月全體證券商稅後純益1.04億元，較2月衰退98.6%；累計第1季稅後純益136.86億元，較去年同期減少47.9%。

券商業務三大支柱3月均出現衰退，證交所表示，大盤3月總成交值約7.112兆元，較2月減少5.06%，使證券商經紀手續費收入較2月衰退；影響較大的是自營業務的證券評價損失較多，證券商自營業務損失27.4億元，相較2月還有獲利6.7億元，上下相差508%之多；至於承銷業務方面，也出現3.9億元虧損。

觀察今年以來表現，證交所分析，證券商首季經紀手續費收入因大盤總成交值減少而較去年同期衰退；因本期自營證券評價損失較多，使證券商自營業務淨利較去年同期衰退98.77億元，約102.76%；承銷業務淨利亦較去年同期衰退8.38億元，約36.32%。

展望台股後市，國泰永續高股息（00878）經理人游日傑指出，美國總統川普上任滿90天，各國關稅戰愈燒愈烈，川普雖然放話將與中國大陸達成關稅協議，迄今協商卻進展甚微；彭博經濟學家推測，華府接下來可能從貨物貿易戰轉向金融貿易戰，提高中國大陸的國際資金成本，短期內關稅戰要降溫的機會渺茫。

台股方面，金管會雖延長限空令，但市場信心不足，建議投資人在局勢動盪之際，投資策略宜轉趨保守，建議配置配息型商品，做為下檔支撐。