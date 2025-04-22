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國泰金調查：股市、房市信心全趴 台股樂觀指數降至兩年半低點

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
受美國總統川普「對等關稅」負面衝擊影響，民眾對股市與房市的信心全「趴」，其中，台股樂觀指數降至-23.3，連三降且為兩年半最低。聯合報系資料照片
受美國總統川普「對等關稅」負面衝擊影響，民眾對股市與房市的信心全「趴」，其中，台股樂觀指數降至-23.3，連三降且為兩年半最低。聯合報系資料照片

國泰金控（2882）昨（21）日發布有「庶民經濟信心指標」之稱的國民經濟信心調查結果。受美國總統川普「對等關稅」負面衝擊影響，民眾對股市與房市的信心全「趴」，其中，台股樂觀指數降至-23.3，連三降且為兩年半最低；風險偏好指數走弱至3.4，連兩跌且是兩年三個月低點；民眾買賣房意願也雙雙下滑。

國泰金調查顯示，川普對等關稅政策衝擊國際金融市場，市場擔憂全球經濟放緩，投資人交易謹慎，國際股市短期劇烈震盪。4月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數下降至-23.3，連三月下滑，且是2022年11月以來、兩年半新低；風險偏好指數亦走弱至3.4，連兩跌且為2023年2月以來、兩年三個月最低。

房市方面，4月買房意願下跌至-50.3，終止連五漲且是三個月低點；賣房意願下降至-20.3，連兩跌且是2023年6月以來、近兩年最低，買賣房意願同步走弱。

國泰金本月時事題為「民眾對於居住地住宅價格變化的調查」，對於未來六個月，居住地住宅的價格變化，調查結果顯示，近半數、48%的民眾預期，未來六個月居住地住宅的房價漲幅超過3%，其中11%民眾預期漲幅超過10%，另33%民眾預期房價持平，即價格波動在正負3%內，而有19%的民眾認為，未來半年居住地住宅價格下跌超過3%，整體而言，民眾對於未來六個月房價的看法在過去一年以來，已有轉弱跡象。

至於過去六個月居住地住宅的價格變化，55%的民眾認為，過去六個月居住地住宅的房價漲幅超過3%，33%民眾則認為房價持平，即價格波動在正負3%內。

國泰金本項調查是在今年4月1日至7日間進行，針對國泰人壽官方網站會員以及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共1萬3,693份有效填答問卷。

國泰金控 房價

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