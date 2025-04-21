說到做到！百餘家上市櫃公司庫藏股 唯獨這家100%達標

美國總統川普本月初宣布對等關稅後釀成全球股災，台股成為重災區，上市櫃公司紛紛祭出庫藏股制度自救。21日再添矽格（6257）等四家公司宣布實施庫藏股，而統計7日股災以來，累計已有126家上市櫃公司加入庫藏股行列，當中由力特（3051）率先執行完畢，且執行率達百分百。

偏光板廠力特股價在7日至10日短短三天從30元之上跌到21.95元，暴跌26.9%，11日董事會旋即通過14日起實施庫藏股制度，預計買回1,000張。以21日收盤價回升至27.7元、較14日彈升14.9%來看，確實收到買回自家股票護盤效果。

因應本波川普關稅股災，證交所董事長林修銘7日台股開盤前便呼籲上市櫃公司實施庫藏股，後更主動邀請企業參與，上市櫃公司紛紛響應。據統計，21日再新增四家公司宣布實施庫藏股，包括精確（3162）、矽格、宇瞻（8271）、皇田（9951），前兩家目的是為轉讓股份給員工，後兩家則是為維護公司信用及股東權益；合計四家公司可買回金額上限達175.8億元，其中，矽格達105.1億元。

累計7日至21日，本波已有126家上市櫃公司宣布實施庫藏股，合計可買回金額上限達5,250.5億元。依照規定，若買回金額達3億元或股份總數的2%以上者需公告，但截至21日，尚未有公司公告買超過3億元。目前僅力特宣布達成1,000張的庫存股買回。

投顧法人表示，實施庫藏股公司具有公司派實質買盤，有利表現抗跌甚至反彈，投資人可從中挑選過去買回庫藏股執行率高，且具有首季財報佳或出現轉機題材者切入。

據公開資訊觀測站資料顯示，這波股災來宣布庫藏股制度可買回金額超過百億元公司達11家，分別為光寶科（2301）實施庫藏股可買回金額上限高達621.2億元，嘉澤（3533）286.5億元，瑞儀（6176）274.3億元、GI（8406）S-KY也達263.5億元，再來是美時（1795）170.6億元、京城（2524）168.6億元、威剛（3260）133.1億元、新產130.4億元、三陽工業（2206）129億元、中磊（5388）113.9億元，以及21日甫宣布的矽格105.1億元。