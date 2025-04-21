里昂看國巨：關稅拖累下半年終端需求 目標價降到530元

里昂證券發布報告指出，國巨（2327）受惠於被動元件需求復甦，但關稅可能拖累下半年的終端需求，因此將國巨今年預估每股稅後純益（EPS）下調2%，明年預估EPS下調3%，目標本益比從15倍下調到12倍，目標價從675元降到530元，維持「優於大盤」評等。

里昂指出，國巨訂單出貨比處於健康水準，且第2季的稼動率也提高，但關稅可能衝擊下半年的終端需求，導致未來的復甦趨於溫和。由於被動元件生產相當多元化，預期關稅不會導致通路的庫存異常增加，也不會因為供應短缺導致價格上漲。

里昂指出，國巨第1季EPS比里昂預估高出13%，比法人平均預估高出10%，主要是因為營收及非營業項目淨收入更高。國巨毛利率35%，比預期高出0.3個百分點；營業利益率20.8%，比預期高出0.5個百分點。

里昂指出，國巨第1季財報優於預期，國巨認為是因為產品組合改善及成本控制佳。國巨預估第2季營收將低個位數季增（法人則預期季增4-6%），毛利率預估微幅成長（符合法人預期）。

里昂指出，國巨表示，被動元件市場需求如預期復甦，主要動能來自於大中華區資訊科技及人工智慧（AI）伺服器應用，全球通路商的需求也更加正常化。國巨的訂單出貨比仍略高於1，第2季的稼動率將提高 5%。

里昂雖然預期關稅對國巨的直接影響不大，但由於國巨在消費市場（個人電腦、汽車、手持裝置等）仍有很大的部位，因此美國市場成本上升，加上全球經濟可能放緩，都將繼續讓終端需求承受壓力。