央行出招趕外資入股市！新台幣升破32.5元 逾四個月新高

美國總統川普關稅政策變數衝擊股市，美元走勢疲弱、美元指數下跌，導致國內股匯走勢背道而馳。相較於台股21日大跌，新台幣匯率跟隨主要非美貨幣升值，終場強升1.48角，收在32.46元，升破32.5元關卡且創逾四個月新高，總成交量為14.875億美元。

熱錢自上周一起大舉匯入台灣，推升新台幣匯率走強，但在股市卻持續賣超，中央銀行今日終於出招。匯銀主管透露，央行近日透過電話聯繫外資保管行，要求外資匯入後應儘速投入股市，一旦拋售股票，就得儘速匯出。

根據路透社報導，近期央行緊盯外資動向，透過電話對外資喊話，希望外資匯入資金要投入股市，若賣超股票，交割後得儘快匯出。

按過往經驗，外資匯入後，最遲一周內就得進場買股票，不能在長期在帳上滯留、坐等新台幣升值，否則就會被央行視為具有炒匯嫌疑。

匯銀主管透露，外資上周一大舉匯入逾10億美元，促使匯市爆量升值，接著幾天都呈淨匯入，但在股市卻持續賣超，股匯操作不同步，引起央行關切眼光。

央行統計顯示，美元指數今天大跌1.37%，非美貨幣全數強彈，主要亞幣裡，日圓匯率漲勢最猛、勁揚1.31%，星元匯率強升0.82%，台灣主要貿易對手國貨幣韓元升值0.59%，新台幣匯率也跟進升值0.46%，人民幣匯率升幅0.24%，居主要亞幣之末。

匯銀主管指出，美元指數持續下挫，是新台幣匯率闖破32.5元關卡的關鍵主因，展望後市，匯價波動區間將上移至32.3~32.6元。

美元指數跌破100後持續下挫，匯銀主管表示，美元下跌主要是川普關稅政策反覆無常，削弱投資者對美國的信心，對曾被視為安全投資的美元造成沉重打擊，不少外資投行認為，美元未來仍有續跌可能性。