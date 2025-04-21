快訊

聯合報社論／號召倒閣最大正當性，在凸顯大罷免之邪惡

川普再轟鮑爾 Fed獨立性遭疑 美股道指崩近千點 那指跌逾2.5%

就市論勢／績優高殖利率股 聚焦

經濟日報／ 孫光政（新光臺灣高股息基金經理人）

盤勢分析

美國總統川普關稅議題持續籠罩台股，儘管上周台積電（2330）法說召開，財測也樂觀，市場買盤追價仍顯薄弱，盤面昨（21）日以安控、記憶體及貨櫃等族群表現亮眼，傳產則以航運、玻璃陶瓷、油電燃氣等表現較佳。

對於本周台股盤勢，市場聚焦匯率操縱國名單，據中央銀行研判，在美國三項檢視指標中，台灣仍有兩項指標達標，不過，匯率這方面屬於結構性問題，短期難以改變，另外，本周進入美股財報周，特斯拉、Alphabet率先公布業績，加上英特爾也公布財報，備受市場關注。

目前盤勢仍受關稅不確定因素干擾，美國對半導體關稅也尚未宣布，造成投資人持股意願薄弱，整體大盤成交量能萎縮；股價表現上，連趨勢最明顯的人工智慧（AI）產業也受阻，電子成長股表現相對受限，後續反彈將唯量是問，選股主軸可將資金轉往較不受關稅影響的利基產業，或可回頭留意高股息價值股。

投資建議

今年來台股盤勢變化大，選股操作難度大增，短線選股優先以業績佳，搭配高殖利率為主，建議維持區間操作，分批承接不追高，並保有一定比例現金彈性；或改由布局投信法人團隊操盤的台股高股息基金，採定期定額、停利不停損方式，也能以時間換取空間。

台股 關稅 高股息

延伸閱讀

台股中小型基金近周全數優於台股大盤 瞄準下半年長線買點

關稅政策反覆搖擺 已開發歐洲股票型基金淨流入居冠

台股下跌288點 三大法人賣超62.57億元

台股下跌288點、鋼鐵股跌最大 大成鋼重挫9.55%領跌

相關新聞

台股軟趴趴 亞洲第一慘…專家提醒「沒量就沒價」

市場觀望川普政府課徵半導體關稅政策，台股昨（21）日無量下跌，終場跌1.4%，為亞洲主要股市表現最糟。法人提醒，即便台股...

國民經濟信心 股市房市雙跌

國泰金控昨天發布四月國民經濟信心調查，受川普大打關稅戰衝擊，民眾對股市與房市的信心雙雙下跌，其中台股樂觀指數降至負廿三點...

126家買庫藏…口水護盤 唯獨這家100%達標

川普政府本月初宣布對等關稅後釀成全球股災，台股淪為重災區，上市櫃公司紛紛祭出庫藏股自救，統計清明連假開市後，本月7日加權...

國泰金調查：股市、房市信心全趴 台股樂觀指數降至兩年半低點

國泰金控昨（21）日發布有「庶民經濟信心指標」之稱的國民經濟信心調查結果。受美國總統川普「對等關稅」負面衝擊影響，民眾對...

台股反映美國關稅利空 券商3月只賺1億元

台股3月提前反映美國關稅利空，加權指數大跌10.2%，連帶牽動券商獲利。據證交所公告，3月全體證券商稅後純益1.04億元...

加配股票族群 前景可期

上市櫃公司近年大多順應股東要求，以配發現金股息為主，但永豐金、華城、保瑞等採取加配股票股利方式，隱含公司經營團隊對於未來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。