就市論勢／績優高殖利率股 聚焦

盤勢分析

美國總統川普關稅議題持續籠罩台股，儘管上周台積電（2330）法說召開，財測也樂觀，市場買盤追價仍顯薄弱，盤面昨（21）日以安控、記憶體及貨櫃等族群表現亮眼，傳產則以航運、玻璃陶瓷、油電燃氣等表現較佳。

對於本周台股盤勢，市場聚焦匯率操縱國名單，據中央銀行研判，在美國三項檢視指標中，台灣仍有兩項指標達標，不過，匯率這方面屬於結構性問題，短期難以改變，另外，本周進入美股財報周，特斯拉、Alphabet率先公布業績，加上英特爾也公布財報，備受市場關注。

目前盤勢仍受關稅不確定因素干擾，美國對半導體關稅也尚未宣布，造成投資人持股意願薄弱，整體大盤成交量能萎縮；股價表現上，連趨勢最明顯的人工智慧（AI）產業也受阻，電子成長股表現相對受限，後續反彈將唯量是問，選股主軸可將資金轉往較不受關稅影響的利基產業，或可回頭留意高股息價值股。

投資建議

今年來台股盤勢變化大，選股操作難度大增，短線選股優先以業績佳，搭配高殖利率為主，建議維持區間操作，分批承接不追高，並保有一定比例現金彈性；或改由布局投信法人團隊操盤的台股高股息基金，採定期定額、停利不停損方式，也能以時間換取空間。