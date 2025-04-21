台股中小型基金近周全數優於台股大盤 瞄準下半年長線買點

台股近期因關稅戰不斷震盪，值得注意的是，觀察近一周以來台股中小型基金績效，全數優於台股大盤。法人建議，近期中小型股可關注邊緣AI（Edge AI）及其他新趨勢族群，瞄準下半年的長線買點。

根據CMoney統計至18日，近一周高達21檔基金績效全數優於台股大盤，觀察前十強績效表現，包括：台新台灣中小、街口中小型、野村中小、富邦精銳中小基金，績效達4%以上；PGIM保德信中小型股、瀚亞中小型股、日盛小而美、統一中小、永豐中小、復華中小精選基金，則達2%-3%以上，皆優於台股大盤的跌0.6%，顯見主動式基金操盤實力。

台新台灣中小基金經理人沈建宏表示，台股後市盤面關注的變數包括：一、美國總統川普與各國關稅談判進度及稅率狀況；二、4月中旬以後包括台股及美股企業財報與法說；三、FED對未來降息態度是否轉變。

整體上，雖然川普實施對等關稅以後，未來還有晶片與藥品等關稅，以及委內瑞拉、俄羅斯、伊朗等是否實施制裁等變數；加上預料聯準會仍在觀察政策不確定下對經濟與通膨的影響，短期尚不會明確宣布政策是否轉向，短線仍以整理格局為主。

展望後市，PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈表示，雖然川普對等關稅暫緩，但到4月底前包括大股東回補持股、短期企業囤貨等將主導盤勢，由於美國市場課關稅對台灣各產業獲利均產生衝擊，短期廠商可能從暫停變成積極囤貨補庫存，預期有望展開一波跌深反彈行情。

統計4月以來OTC指數跌幅度達10.4%大於加權指數同期的7.6%，然若計算4月9日低點來的反彈幅度，OTC指數彈幅11.3%明顯優於大盤的9.8%，也挹注部分中小型股基金的持股表現。

杜欣霈認為，目前的台股布局可以大小型股區分，大型股鎖定Edge AI相關龍頭股、傳產以內需金融為主，中小型股則以edge AI及其他新趨勢族群，並以換股代替減碼、選股不選市，瞄準2025年下半年的長線買點。