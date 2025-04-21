關稅政策反覆搖擺 已開發歐洲股票型基金淨流入居冠

近期美國貿易政策反覆搖擺，市場資金出現明顯轉向跡象。安聯投信表示，對等關稅豁免90天，電子產品暫時豁免，台股反彈回升，惟價漲量縮，短期均線仍呈現反壓現象，壓抑大盤表現，展望後市台股成交量能否放大，可做為行情是否由反彈轉回升的參考訊息。

回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR等統計顯示，統計自2025年4月10日至4月16日止近一周，已開發歐洲股票基金受惠於現階段市場的不確定性，淨流入60.29億美元居主要市場之首。

亞洲不含日本股票型基金淨流出58.68億美元，美國股票基金呈現淨流出57.07億美元，全球新興市場呈現淨流出3.38億美元，歐非中東市場呈現小幅淨流出1.14億美元，拉丁美洲亦呈現微幅淨流出0.05億美元。

針對近期國際情勢，安聯投信表示，川普政府最新一輪的關稅政策持續出現反覆與變化，儘管短期內對部分產業釋出關稅豁免訊號，如汽車零組件與消費電子產品等，但整體政策方向尚未明朗，市場投資人一方面消化企業財報，同時評估關稅對公司業績影響；另方面，美國AI晶片龍頭專為中國市場設計的晶片突遭管制，也壓抑相關科技類股氛圍。

在台股展望部分，安聯投信台股團隊表示，就基本面或題材面，從重要法說所釋放訊息來看，第2季展望優於市場預期，說明關稅暫緩加速廠商提前拉貨，預期第2季將明顯淡季不淡，這也是目前產業供應鏈的主要現象；預期近期多數法說也有望釋出淡季不淡的類似看法。

至於非電部分題材，安聯投信台股團隊分析，傳產股受關稅影響程度高於電子業，受景氣波動影響也相對更大。短期看急單，中長期要看對等關稅最後的談判結果。