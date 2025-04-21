上市業績發表 四家搶鏡

為行銷上市公司的投資價值，臺灣證券交易所主動出擊，首次於Touch Taiwan系列展展期中，舉辦主題式業績發表會，邀請志聖（2467）、錼創科技-KY創、蔚華科及帆宣共四家公司參與，創新技術與實績，吸引現場觀展投資人參與。

證交所在「Touch Taiwan系列展」舉辦的主題式業績發表會，是與永豐金證券合作，邀請上市公司分享近期公司財務業務情形，產業最新動態與發展，展現公司競爭優勢。

由於近期美國關稅議題受到注目，帆宣總經理林育業表示，儘管美國市場面臨挑戰，但公司對進度掌握度高，對未來保持正向態度，帆宣公司已準備好應對未來的挑戰，並將依據市場情況進行調整。

志聖協理吳晏城表示，預計未來數年內，AI產業將成為業務增長的主要驅動力，也將投入更多資源發展CoPoS製程，並與客戶緊密合作。隨著主要客戶赴美設廠，志聖也將秉持就近服務客戶的原則，積極評估海外擴張的可能性。

錼創科技協理林子暘表示，隨著地緣政治與關稅問題，錼創已在美國設立子公司並計畫擴大業務，另針對中國市場需求進行積極佈局。在顯示技術方面，錼創科技以MicroLED顯示技術作為核心技術，並於透明顯示、AR、VR顯示及車載顯示領域取得突破，預計這些應用將隨著技術進步和市場需求增加而成為未來增長的主要動力。錼創科技為少數擁有整合MicroLED顯示技術的公司之一，目前也提供技術轉移方案及巨量轉移設備開發銷售，透過與策略夥伴合作，達到生產效率化，持續促成MicroLED生態系。

蔚華科近年進行企業轉型，償還銀行負債，並處分非核心之轉投資，財務策略趨保守穩健，截至去年底現金餘額達14億元，並進行買回庫藏股以供員工認股之用。