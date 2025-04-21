台股回檔 全體券商3月獲利較2月縮水98%
台股回檔，證交所今天公告，3月全體證券商稅後純益新台幣1.04億元，較2月大幅縮水98.62%。累積今年第1季全體證券商稅後純益136.86億元，也較2024年同期衰退47.99%。
美國對等關稅陰霾影響市場信心，台股3月重挫2357點，跌幅10.23%。證交所分析，3月大盤總成交值約7.112兆元，較2月減少5.06%，證券商3月經紀業務獲利 74.64億元，較2月略減1.31%。
另外證券商3月自營證券評價損失較多，自營業務虧損27.4億元，比起2月獲利6.7億元由盈轉虧；3月承銷業務虧損3.97億元，比起2月獲利13.41億元也轉虧。
以整季表現來看，全體證券商第1季經紀業務獲利209.81億元，年增3.07%；自營業務虧損2.65億元，比起去年同期大賺96.12億元由盈轉虧；承銷業務獲利14.69億元，年減36.32%。
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