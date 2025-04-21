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集保「基金資訊觀測站」全新升級 四大亮點一次看

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
集保「基金資訊觀測站」全新升級具四大亮點。(臺灣集中保管結算所/提供)
集保「基金資訊觀測站」全新升級具四大亮點。(臺灣集中保管結算所/提供)

臺灣集中保管結算所長期致力於打造資訊公開透明、使用者友善的基金資訊平台，集保「基金資訊觀測站」自建置以來，已成為國人查詢基金資訊的首選，今(2025)年4月21日再次升級，以「看得懂、查得到、用得上」為目標，提供國人更直覺、便利的查詢體驗。

歡迎立即造訪升級後的「基金資訊觀測站」(www.fundclear.com.tw)，一同邁向更聰明、更便捷的基金理財新紀元。

集保結算所總經理陳德鄉表示，有鑒於資訊的公開透明與查詢便利性，對於投資人及整體基金市場具有關鍵性的影響。這次「基金資訊觀測站」再升級，特別聚焦在資訊整合、功能強化與介面優化等面向，並包括以下四大亮點：

一、整合三大基金公告平台：資訊一站到位「基金資訊觀測站」整合原有三大平台─「境內基金資訊公告平台」、「境外基金資訊公告平台」及「期信基金資訊公告平台」，統一網站入口與資料架構，並簡化頁籤分類，讓資訊查詢更聚焦、清楚且有效率。

二、跨平台基金比較：打造更聰明的選擇工具新推出「基金比較」功能，打破以往境內、境外、期信系列基金分開搜尋的限制，提供跨系列搜尋及基金比較功能，並以表格及圖像呈現多基金的淨值漲跌幅、配息頻率、風險等級及評等、費用結構等資料，輕鬆瀏覽全市場基金跨構面的比較資訊。

三、全新推出「基金報告書」：資訊呈現一目了然基金資訊不再分散！全新推出之「基金報告書」彙整原先分散的多項基金資訊，以視覺化方式呈現淨值、評級、風險等級與歷年報酬與費用資訊，另採頁籤式設計提供銷售、配息與公告資訊、基金文件等內容，讓使用者在操作上更直覺，查詢上更完整。

四、全站視覺與互動介面優化：操作體驗更順暢

全面調整整體網站風格與資訊架構，包括提升基金搜尋功能、公告區查詢條件更彈性，同時導入按鈕式選單，協助投資人快速靈活組合查詢條件，提升使用效率與便利性，讓資訊查詢更輕鬆省時。

集保結算所將持續秉持「以投資人為核心」的理念，導入更多智慧化服務，讓基金查詢不再只是冷冰冰的數據資訊，而是透過設計思維，挖掘用戶背後的真實需求，帶來更好的使用者體驗。

淨值 配息

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