櫃買中心推動「綠色證券認證制度」 鼓勵企業投入綠色經濟活動

櫃買中心(Taipei Exchange)表示，配合金融監督管理委員會「綠色及轉型金融行動方案」規劃，為鼓勵企業持續朝向綠色轉型發展，推動建置「綠色證券認證制度」並預計於2026年正式上路，未來上市櫃公司年度營收所揭露綠色收入符合相關規定者，將獲頒綠色證券認證。

「綠色證券認證制度」以世界交易所聯合會(World Federation ofExchanges)所發布綠色股權原則為架構，參考已發行綠色企業標誌之國外交易所經驗，並考量國內產業發展情況所推出之新制度，上市櫃公司的綠色收入占全年度營收達一定比率且符合特定條件，將授予其綠色證券認證，以表彰其對環境的貢獻，該制度重點如下：

(1) 適用對象：我國全體上市櫃公司(金融業暫不納入)

(2) 上路年度：115年度(以114年度營收資訊為標準)

(3) 綠色收入認定標準：以「經濟活動」作為綠色收入認定之分類方式，以判斷企業營運之主要經濟活動是否符合永續，適用「我國永續經濟活動認定參考指引」及歐盟分類規則(EU Taxonomy)對經濟活動之相關標準及定義，並結合產品或服務、綠色工廠、清潔生產評估系統等第三方認證之綠色標章，及是否已提交SBTi 1.5°C短期減碳目標並通過審核、最近一年度CDP氣候變遷問卷等級A-級以上等標準，依綠色收入程度分為淺綠色收入及深綠色收入。

(4) 認證分級：依深、淺綠色收入比率、來自化石燃料之營業收入不得超過特定比率，且未有不宜條件情事、不得有對環境目的、社會保障造成重大危害等事項，分為一級綠色證券認證及二級綠色證券認證。

(5) 審核方式：採雙軌制，由櫃買中心及證交所委託之受託執行單位依公開資料主動評估，輔以由公司自行申請。

(6) 公布認證名單：每年12月公布當年度獲頒綠色證券認證之公司名單。

櫃買中心表示，面對全球減碳淨零趨勢，綠色活動成為供應鏈管理之關鍵，國內外機構組織陸續推出綠色相關標章衡量企業之綠色投入，而我國許多上市櫃公司亦積極投入綠色活動，為彙整上市櫃公司之綠色成就，櫃買中心率先於20243年2月推出國內第一個彙整國內外重要綠色相關標章，並揭示上市櫃公司取得標章情形的「綠色證券資訊平台」(網址：https://eco-fin.tpex.org.tw )，以作為金融機構及投資人進行投融資時之參考資訊來源。

考量我國尚無對上市櫃公司之綠色表現給予認證之機制，為使投資人及金融機構易於辨識企業之營收來源以永續經濟活動為主，金管會於2024年10月底發布「綠色及轉型金融行動方案」將建置「綠色證券認證制度」列入資金面之具體措施，因此推出「綠色證券認證制度」，將我國上市櫃公司的綠色表現予以標章化。

櫃買中心說明，為鼓勵企業持續朝綠色轉型發展，「綠色證券資訊平台」也將於今(2025)年推出2.0版新增綠色證券認證專區，持續提供與國際接軌的國內外綠色認證資訊，並透過辦理宣導會、上架相關影音資訊，供發行人及投融資者深入了解「綠色證券認證制度」，以帶動資本市場及企業對綠色議題之重視，鼓勵企業積極投入綠色經濟活動，攜手上櫃公司一同邁向永續。相關資訊

亦於櫃買中心「上櫃公司入口網」(網址：https://portal.tpex.org.tw )揭示。