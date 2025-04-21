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投信法人：財報季開始 大盤雖震盪個股仍有表現機會

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

川普關稅政策使近期全球市場進入亂流區，提高投資人布局難度。但台股長線具備高成長潛力，仍是投資人資產配置重要一環。統一投信建議，可以利用主動式ETF靈活應對快速變化的股市。

統一台股增長主動式ETF（00981A）（基金之配息來源可能為收益平準金）基金經理人陳釧瑤表示，目前台股融資餘額已降低三成左右，外資期貨空單也降到相對低的水位，籌碼面情況改善，加上國安基金進場，穩定市場信心。短線大盤預計呈現震盪，但個股仍具表現機會。例如伺服器客戶以企業為主，價格敏感度較小，且部分供應鏈廠房位於美國或墨西哥，關稅影響程度相對輕，甚至有機會獲得轉單效益。台股即將進入除權息旺季，加上近期股市大幅回檔，使高息股殖利率上升，也具備投資吸引力。

陳釧瑤表示，川普關稅政策的主要影響，在於可能讓企業投資轉趨保守，加上股市修正、消費者縮減支出，使市場擔憂企業獲利下修。目前為美國與各國關稅談判階段，未來需持續關注關稅政策動向。以製鞋產業為例，若美國採用出口離岸價課稅，因與零售價約有5～8倍的差距，稅額會比以零售價格計算少上許多，使終端產品價格受到關稅轉嫁的影響較低。另外，多數國家關稅稅率有下降機會，使關稅政策所帶來的衝擊，可能沒有市場預期的高。隨著企業財報季開始，各大企業的最新展望也是市場關注焦點，並藉此評估未來企業獲利狀況。

統一投信提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。

ETF 關稅

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