台股下跌288點 三大法人賣超62.57億元

台股21日開低震盪後走低，終場收在19,106.2點，下跌288.83點，跌幅1.49%，成交量2,076.6億元，三大法人賣超62.57億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超18.98億元，投信買超23.02億元，自營商賣超（合計）66.61億元，其中自營商（自行買賣）賣超15.67億元，自營商（避險）賣超50.93億元。

台股早盤以19,321.14點開出後一度拉至19,359.96點，隨後賣壓加重， 指數震盪下跌，尾盤一度下滑至19,080.6點，終場以19,106.2點收盤，下跌288.83點，跌幅1.49%；權王台積電（2330）收835元， 下跌15元， 跌幅1.76%， 聯發科（2454）也下跌，但鴻海（2317）開低走高收在136.5元，漲幅0.74%， 廣達（2382）、英業達（2356）也收紅。

盤面上各類股齊挫， 僅橡膠類股收紅， 漲幅2%，其餘各類股都是下跌表現，金融股相對抗跌，收盤小跌0.08%，跌勢最重的是鋼鐵類股，收盤跌幅3.21% ， 另外，數位雲端收盤下跌3.13%，電子組件、資訊服務的跌幅也超過2%。