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台股下跌288點、鋼鐵股跌最大 大成鋼重挫9.55%領跌

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股今天鋼鐵類股跌幅重。（本報系資料庫）
台股今天鋼鐵類股跌幅重。（本報系資料庫）

台股21日開低震盪走低，收在19,106.2點，下跌288.83點，各類股中僅橡膠股收紅，跌幅最重的則是鋼鐵類股， 收盤下跌3.21%，其中，跌最重的首推具有美國製造題材的大成鋼（2027），股價開平走低，陷入40元關卡保衛，終場以40.25元收盤，跌幅9.55%，世紀鋼（9958）也重挫9.34%收盤。

台股早盤以19,321.14點開出，一度拉至19,359.96點，隨後賣壓加重，指數震盪下跌，尾盤一度下滑至19,080.6點，終場以19,106.2點收盤，下跌288.83點，跌幅1.49%。

盤面上各類股齊挫，僅橡膠類股收紅，漲幅2%，其餘各類股都是下跌表現，金融股相對抗跌，收盤小跌0.08%，跌勢最重的是鋼鐵類股，收盤跌幅3.21%，另外，數位雲端收盤下跌3.13%，電子組件、資訊服務的跌幅也超過2%。

鋼鐵股跌最重的是大成鋼，以44.5元平盤價位開出，隨著賣壓加重，一度下滑至40.15元，終場收在40.25元，下跌4.25元， 跌幅9.55%；世紀鋼以170元開低後一度下滑至159.5元，終場收在160元，下跌16.5元，跌幅9.35%。

大成鋼3月營收90.92億元，年增19.6%，累計第1季營收260.9億元，年增12.55%；法人表示，大成鋼為這波少數美國關稅政策受惠概念股，由於鋼、鋁未納入此次對等關稅新增清單，影響相對較小，大成鋼在美國設廠，也是美國最大的鋁捲板通路商，隨著關稅調高，大成鋼將成為此波關稅政策下受惠概念股。

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