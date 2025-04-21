台股大盤下跌288點 台積電再殺至835元

台股加權指數今收19106.2點，下挫288.83點，跌幅1.48％，成交量也持續萎縮，僅2076.6億元；櫃買指數收在206.22點，下跌5.91點，跌幅2.79%。

權值股台積電失守840元，收盤價835元，下跌15元，跌幅1.79%；鴻海近幾日股價相對穩定，今日再收紅136.5元，漲幅0.74％。

台股各類指數表現均收黑，唯獨橡膠類指數今收紅、上漲2%，另外在其他指數中，電子指跌1.59％，金融指跌0.08%，光電指跌1.79%，生技醫療指數跌2.55%，運輸指下跌2.55%，營建類指下跌1.48%。

今日台股上市櫃上漲家數僅110家，下跌家數902家，成交量也持續萎縮，僅2076.6億元，雖較上周五1967.15億元相比微幅增加，不過整體走勢仍是價縮量跌。

觀察個股，鴻海收136.5元，漲幅0.74%，廣達收232元，漲幅0.65%，緯創收103元，跌1.9%，貨櫃三雄均下挫，陽明收69.9元，跌幅3.05%，長榮收201.5元，下跌3.05%，萬海收82.1元，跌1.1%。

台股持續震盪，清明假期後接連下挫後，短期均線與長期均線呈死亡交叉，不過因川普關稅政策暫緩90日實施，這幾日有稍有喘息空間，但台股仍走疲，今日險些失守萬九，從均線觀察，前幾日5日均線上揚，不過今日再次跌破，目前剩10日均線有撐。PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉表示，目前仍須留意量能不足將使大盤反覆壓力測試，短期將以震盪格局為主。

永豐投顧分析，預估近期指數區間落在18500點~21000點，因4月上旬慘跌，台股存在反彈空間，加上關稅戰張力已經拉到最大，短線有回彈的動能，電子中下游股已經反彈，但空間不大，指數上限在回補跳空缺口。