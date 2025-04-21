快訊

世壯運足球場竟被評為最低等級！恐損國際形象 執委會：5月封場維護

醫院遭駭客攻擊再添一起 中壢長慎醫院8萬人個資恐曝光

退休生活無聊又不想花大錢出國？ 60歲女曝「超省類旅遊」

台股收19,106點下跌288點 台積電收835元下跌15元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股今天終場收19106.2點，下跌288.83點，跌幅1.49%，成交量2076.6億元。中央社
台股今天終場收19106.2點，下跌288.83點，跌幅1.49%，成交量2076.6億元。中央社

台股21日受多項不確定性影響，表現震盪下跌，早盤以19321.14點開出，終場收19106.2點，下跌288.83點，跌幅1.49%，成交量2076.6億元。櫃買則收206.22點，下跌5.91點，台積電（2330）收835元，下跌15元。

盤面上以類股來看，以鋼鐵、航運、數位雲端、電機機械、電子零組件、生技、電器電纜、其他等表現較為弱勢，另外則以金融、水泥、食品、塑膠等較為抗跌等。

觀察台股成交額排行榜，量大下跌的有，世芯-KY（3661）、長榮（2603）、聯發科（2454）、緯穎（6669）、緯創（3231）、聯鈞（3450）、和椿（6215）、波若威（3163）、華星光（4979）、驊宏資（6148）、新日興（3376）、陽明海運（2609）、奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、華邦電（2344）、萬海（2615）、貿聯-KY（3665）、聯亞（3081）、台光電（2383）。

而量大弱勢的則有，南亞科（2408）、華經（2468）、鴻海（2317）、廣達（2382）、訊達（6140）、川湖（2059）、有成精密（4949）、可成（2474）、群創（3481）等。

統一投顧表示，聯準會主席鮑爾上周的鷹派發言，川普關稅政策反覆未定，美中貿易戰升溫，加上美國最快本周就會公布最新的匯率操縱國名單，不確定性因素仍干擾股市。台股現階段籌碼面正向，不過成交量明顯萎縮，後續反彈能否挑戰並攻克4月7日跳空缺口20,153點至21,235點，唯量是問；選股優先以業績佳搭配高殖利率為主，建議區間操作、分批低接不追高，同時保有一定比例現金彈性。

台積電 台股

延伸閱讀

台積電探低…188萬散戶接刀必輸？專家揭實例：善用優勢可倒貨給主力

「限空延長」必有其因…台股跌幅是MSCI全球指數一倍以上！網：去年怎不限多？

永豐投顧：台積電站穩 台股錨定

安聯投信：留意超跌後的表現潛在機會

相關新聞

台股收19,106點下跌288點 台積電收835元下跌15元

台股21日受多項不確定性影響，表現震盪下跌，早盤以19321.14點開出，終場收19106.2點，下跌288.83點，跌...

摩根：第2季布局 兩大焦點股市

摩根投信指出，由於川普政策的不確定性，美股及台股震盪加劇，投資情緒也受到影響。不過，除了美股及台股提供逢低布局的機會之外...

4月庫藏大軍全都露 這檔獨掛漲停、世紀鋼重挫

川普關稅政策持續干擾全球金融市場，金管會宣布繼續實施限空令、且沒有期限直到市場穩定為止，庫藏股軍團也持續擴大，上周上市櫃...

台積電美國廠太燒錢是利空嗎？ 法人這麼看

台積電（2330）最新年報揭露海外布局去年損益，美國亞利桑那州新廠虧損擴大，目前包括美國、日本及歐洲的投資，都處於虧損狀...

穿梭股市亂流 捕捉台股三大成長趨勢

川普關稅政策使近期全球市場進入亂流區，提高投資人布局難度。但台股長線具備高成長潛力，仍是投資人資產配置重要一環。統一投信...

權值高價、傳產股走弱 台股盤中下挫281點至19113點

台積電、聯發科、信驊等權值高價股以及傳統產業股紛紛走弱，台股今天盤中下挫281.18點，滑落至19113.85點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。