台股收19,106點下跌288點 台積電收835元下跌15元

台股21日受多項不確定性影響，表現震盪下跌，早盤以19321.14點開出，終場收19106.2點，下跌288.83點，跌幅1.49%，成交量2076.6億元。櫃買則收206.22點，下跌5.91點，台積電（2330）收835元，下跌15元。

盤面上以類股來看，以鋼鐵、航運、數位雲端、電機機械、電子零組件、生技、電器電纜、其他等表現較為弱勢，另外則以金融、水泥、食品、塑膠等較為抗跌等。

觀察台股成交額排行榜，量大下跌的有，世芯-KY（3661）、長榮（2603）、聯發科（2454）、緯穎（6669）、緯創（3231）、聯鈞（3450）、和椿（6215）、波若威（3163）、華星光（4979）、驊宏資（6148）、新日興（3376）、陽明海運（2609）、奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、華邦電（2344）、萬海（2615）、貿聯-KY（3665）、聯亞（3081）、台光電（2383）。

而量大弱勢的則有，南亞科（2408）、華經（2468）、鴻海（2317）、廣達（2382）、訊達（6140）、川湖（2059）、有成精密（4949）、可成（2474）、群創（3481）等。

統一投顧表示，聯準會主席鮑爾上周的鷹派發言，川普關稅政策反覆未定，美中貿易戰升溫，加上美國最快本周就會公布最新的匯率操縱國名單，不確定性因素仍干擾股市。台股現階段籌碼面正向，不過成交量明顯萎縮，後續反彈能否挑戰並攻克4月7日跳空缺口20,153點至21,235點，唯量是問；選股優先以業績佳搭配高殖利率為主，建議區間操作、分批低接不追高，同時保有一定比例現金彈性。