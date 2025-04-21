快訊

世壯運足球場竟被評為最低等級！恐損國際形象 執委會：5月封場維護

醫院遭駭客攻擊再添一起 中壢長慎醫院8萬人個資恐曝光

退休生活無聊又不想花大錢出國？ 60歲女曝「超省類旅遊」

聽新聞
0:00 / 0:00

全球運輸鏈利空籠罩 法人估貨櫃三雄獲利恐腰斬、股價挫

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
川普關稅政策造成全球貿易量急凍，全球運輸鏈三大利空罩頂。中央社
川普關稅政策造成全球貿易量急凍，全球運輸鏈三大利空罩頂。中央社

川普關稅政策造成全球貿易量急凍，全球運輸鏈三大利空罩頂，雖然川普給了90天關稅緩衝期，但貨攬業者表示，原先預期可望有「搶艙、爆艙、漲價」的情況都沒有出現；法人預估，貨櫃三雄今年獲利可能腰斬，也有法人預期，三雄明年恐轉虧；消息衝擊貨櫃股21日齊挫，長榮（2603）、陽明海運（2609）、萬海（2615）盤中跌幅逾2~3%。

根據最新統計，全球貨櫃訂艙量暴減近5成；美國大型貨主罕見要求航商「重議長約」；另外，全球物流巨擘DHL暫停收貨，象徵全球運輸鏈宣告停擺；三大利空罩頂，貨櫃海運業遭遇疫情後最大壓力測試。

根據統計，全球貨櫃訂單下降49%，中國大陸貨櫃需求減少64%；美國指標大貨主（直客）罕見對物流業者（航商）發出協商請求，要求重新議定長約，調降美西線長約價格運價至每FEU（40呎櫃）至1,400美元；業內表示，若以此價格承運，將比貨櫃業者損益平衡點還低。

貨櫃艙位需求部分，在川普的「關稅風暴」影響下，美國海運貿易面臨驟然中斷風險；貨運數據公司Vizion最新報告顯示，美國進口訂單第2季起恐出現崩盤現象；Vizion統計4月起的首周數據發現，全部貨櫃訂艙量較上月大幅下跌49%，美國整體進口數量較上季下跌64%。

本土法人最新報告預估，貨櫃三雄今年獲利腰斬的可能性大，另有法人預期，貨櫃三雄明年恐將轉虧；另外，貨攬業者坦言，並未出現「搶艙、爆艙、漲價」等原先預期可能發生的情景；主因多數進口商、品牌商早已完成備貨，市場處於出貨完等待政策變化的狀態，不急著下單。

全球運輸鏈三大利空罩頂，衝擊貨櫃三雄的股價表現，21日同步下挫，長榮面臨200元關卡保衛戰，一度下滑至198元， 盤中跌幅逾3%；陽明也面臨70元關卡保衛，早盤以69元開低，盤中跌幅逾2%；萬海同樣也有關卡保衛，早盤以79元開低，一度下滑至78.8元，盤中跌幅逾3%。

川普

延伸閱讀

美提議承認克里米亞歸俄 烏克蘭面臨川普壓力

特斯拉大多頭喊「紅色警戒」呼籲馬斯克離開DOGE顧本業

結構改不了、名單跑不掉？川普再打匯率操縱國牌 台灣恐成籌碼

紐時：納瓦洛為川普坐牢 重回白宮顛覆全球經貿

相關新聞

台股收19,106點下跌288點 台積電收835元下跌15元

台股21日受多項不確定性影響，表現震盪下跌，早盤以19321.14點開出，終場收19106.2點，下跌288.83點，跌...

摩根：第2季布局 兩大焦點股市

摩根投信指出，由於川普政策的不確定性，美股及台股震盪加劇，投資情緒也受到影響。不過，除了美股及台股提供逢低布局的機會之外...

4月庫藏大軍全都露 這檔獨掛漲停、世紀鋼重挫

川普關稅政策持續干擾全球金融市場，金管會宣布繼續實施限空令、且沒有期限直到市場穩定為止，庫藏股軍團也持續擴大，上周上市櫃...

台積電美國廠太燒錢是利空嗎？ 法人這麼看

台積電（2330）最新年報揭露海外布局去年損益，美國亞利桑那州新廠虧損擴大，目前包括美國、日本及歐洲的投資，都處於虧損狀...

穿梭股市亂流 捕捉台股三大成長趨勢

川普關稅政策使近期全球市場進入亂流區，提高投資人布局難度。但台股長線具備高成長潛力，仍是投資人資產配置重要一環。統一投信...

權值高價、傳產股走弱 台股盤中下挫281點至19113點

台積電、聯發科、信驊等權值高價股以及傳統產業股紛紛走弱，台股今天盤中下挫281.18點，滑落至19113.85點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。