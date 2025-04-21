全球運輸鏈利空籠罩 法人估貨櫃三雄獲利恐腰斬、股價挫

川普關稅政策造成全球貿易量急凍，全球運輸鏈三大利空罩頂，雖然川普給了90天關稅緩衝期，但貨攬業者表示，原先預期可望有「搶艙、爆艙、漲價」的情況都沒有出現；法人預估，貨櫃三雄今年獲利可能腰斬，也有法人預期，三雄明年恐轉虧；消息衝擊貨櫃股21日齊挫，長榮（2603）、陽明海運（2609）、萬海（2615）盤中跌幅逾2~3%。

根據最新統計，全球貨櫃訂艙量暴減近5成；美國大型貨主罕見要求航商「重議長約」；另外，全球物流巨擘DHL暫停收貨，象徵全球運輸鏈宣告停擺；三大利空罩頂，貨櫃海運業遭遇疫情後最大壓力測試。

根據統計，全球貨櫃訂單下降49%，中國大陸貨櫃需求減少64%；美國指標大貨主（直客）罕見對物流業者（航商）發出協商請求，要求重新議定長約，調降美西線長約價格運價至每FEU（40呎櫃）至1,400美元；業內表示，若以此價格承運，將比貨櫃業者損益平衡點還低。

貨櫃艙位需求部分，在川普的「關稅風暴」影響下，美國海運貿易面臨驟然中斷風險；貨運數據公司Vizion最新報告顯示，美國進口訂單第2季起恐出現崩盤現象；Vizion統計4月起的首周數據發現，全部貨櫃訂艙量較上月大幅下跌49%，美國整體進口數量較上季下跌64%。

本土法人最新報告預估，貨櫃三雄今年獲利腰斬的可能性大，另有法人預期，貨櫃三雄明年恐將轉虧；另外，貨攬業者坦言，並未出現「搶艙、爆艙、漲價」等原先預期可能發生的情景；主因多數進口商、品牌商早已完成備貨，市場處於出貨完等待政策變化的狀態，不急著下單。

全球運輸鏈三大利空罩頂，衝擊貨櫃三雄的股價表現，21日同步下挫，長榮面臨200元關卡保衛戰，一度下滑至198元， 盤中跌幅逾3%；陽明也面臨70元關卡保衛，早盤以69元開低，盤中跌幅逾2%；萬海同樣也有關卡保衛，早盤以79元開低，一度下滑至78.8元，盤中跌幅逾3%。