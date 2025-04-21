摩根：第2季布局 兩大焦點股市

摩根投信指出，由於川普政策的不確定性，美股及台股震盪加劇，投資情緒也受到影響。不過，除了美股及台股提供逢低布局的機會之外，第2季全球還有許多有亮點的投資機會，特別是歐股及日股。

首先是歐股。摩根指出，歐洲推出利多政策，有助經濟復甦及歐股表現。這些利多包括歐盟執委會發布的「歐洲國防白皮書」及「重新武裝歐洲計畫」，涵蓋高達8,000億歐元的國防支出。同時，德國結束數十年的財政緊縮，國會通過數千億歐元用於國防和基礎建設的財政支出計畫，都將強化歐洲經濟發展和戰略自主性。

此外，摩根指出，以德國為首的九個歐洲國家宣布組成「半導體聯盟」，以增強歐洲半導體業的自給自足和創新能力，將有助歐洲長期經濟前景。目前歐洲央行（ECB）持續降息，使金融市場保持充沛的流動性，也有望支撐歐股。

焦點二是日本股市。摩根投信指出，春鬥加薪與外資湧入激勵日股。今年日本春鬥首輪加薪幅度平均達5.46%，再創33年來新高，薪資增長有望使通貨膨脹緩步朝良性循環發展。

摩根指出，今年以來，日股歷經修正後投資價值再次浮現。日本企業愈來愈注重股東權益，巴菲特也再度加碼五大商社，且表明將長期持有。摩根建議投資人，日股體質轉佳，在投資組合中可適度加碼。