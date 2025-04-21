4月庫藏大軍全都露 這檔獨掛漲停、世紀鋼重挫

川普關稅政策持續干擾全球金融市場，金管會宣布繼續實施限空令、且沒有期限直到市場穩定為止，庫藏股軍團也持續擴大，上周上市櫃總計又有36家公司啟動庫藏股。但21日台股轉跌逾200點、19100關警鈴大作，庫藏股大軍也難伸拳腳，僅汎瑋材料快攻漲停鎖死在47.3元最搶眼。

觀察庫藏股軍團21日表現，汎瑋材料（6967）快攻漲停鎖死在47.3元，可成（2474）、光寶科（2301）、新產（2850）、中磊（5388）、南緯（1467）、程泰（1583）、威剛（3260）、聯寶（6821）盤中也力守平盤之上，展現不弱的抗跌力道。

但，世紀鋼（9958）跌約8%，M31（6643）跌約7%，全心投控（2718）、世紀（5314）跌約6%，和大（1536）、天虹（6937）、詮欣（6205）、宏致（3605）、昇貿（3305）、順藥（6535）盤中跌約5%，一詮（2486）、系統電（5309）跌逾4.5%，富喬（1815）、印能科技（7734）跌約3%，燿華（2367）、全新（2455）跌逾2%，庫藏股防護罩似乎未能發揮作用。