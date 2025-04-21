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台積電美國廠太燒錢是利空嗎？ 法人這麼看

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電美國亞利桑那州新廠去年認列虧損近143億元，是最燒錢的海外廠區。（路透）
台積電美國亞利桑那州新廠去年認列虧損近143億元，是最燒錢的海外廠區。（路透）

台積電（2330）最新年報揭露海外布局去年損益，美國亞利桑那州新廠虧損擴大，目前包括美國、日本及歐洲的投資，都處於虧損狀態，市場關注虧損是否持續擴大？且因此加重對毛利率的影響？法人則是認為，新廠營運初期虧損是「必要之惡」，長期來看，台積電美國投資利大於弊。

根據台積電去年年報，在相關的海外布局中，美國亞利桑那州新廠去年認列虧損近143億元；日本虧損逾43億元；歐洲布局虧損逾5億元；大陸南京廠相關事業去年則是獲利近260億元。

以台積電2021年、2022年與2023年股東會年報來看，亞利桑那子公司分別虧損48.1億元、94.3億元、109.24億元，去年虧損142.98億元；從亞歷桑那廠去年第4季開始量產之前，過去4年累虧逾394億元；日本合計過去3年累計虧損79.33億元；歐洲布局合資的ESMC去年虧損逾5億元。

另外，台積電南京相關子公司去年獲利259.54億元，較2023年獲利217.55億元，及2022年獲利204.86億元都高，南京近3年都穩定獲利超過200億元，明顯優於2021年獲利122.83億元。

台積電亞利桑那州新廠虧損擴大引來市場關注，是否今年在第一個完整量產的年度中，虧損能不能收斂？或是因為仍在持續投資，虧損有可能加劇？美國加碼投資衝擊毛利率也是法人關心的重點。

根據台積電在法說會時的說法，海外廠的成本比台灣廠高，預期未來的5年之內，初期因海外晶圓廠量產導致毛利率稀釋的影響約為每年2%至3%，後期則將擴大為3%至4%。

統一投顧董事長黎方國表示，一家公司的營運要看全面，新廠營運初期要經過學習由線、拉高良率等過程，還有機器的折舊、人員訓練等，是產初期虧損是「必要之惡」，所以要看整體的財報表現。

黎方國認為，台積電美國投資是利大於弊，以台灣缺水、缺電、缺土地的情況來看，不去海外布局，未來成長會受限；以台積電發展CoWos為例，早在10年前就開始推，直到近1~2年才開始發揮；再以統一超商為例， 也是走過連續多年的虧損，才有現在5,000多家門市的榮景。

黎方國強調，海外投資虧損是不是利空，要看虧損金額合不合理，要從整體財報來看，台積電加碼美國投資，加上輝達宣布將在美國生產100%美國製造的GPU，對關稅的談判上都是有利的籌碼，不覺得台積電美國新廠虧損是利空。

證券分析師張陳浩表示，新廠初期產能未開出，加上購買機器等的費用，虧損是正常的，要看的是虧損是否在承受的範圍內。

台積電 美國

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